收回高爾夫球場施作滯洪池 高市：汛期已屆捍衛公安

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄高爾夫球場租約屆滿，且遭查出違法使用農藥，被市府收回土地。近日高市府進場施作滯洪池，引發球場會員不滿；工務局強調，此球場長期未落實水保且汛期已屆，施工是執行管理責任、捍衛市民公共安全。

高雄市工務局6日進入高雄高爾夫俱樂部施作滯洪池，引發球場會員不滿，揚言將集結表達抗議；工務局今天發布新聞稿強調，市府入場施工是在執行管理責任、捍衛市民公共安全。

市府表示，此球場長期未落實水保，造成坡地開發未設保全設施之高風險狀態；如今汛期已屆，市府基於公共安全，在緊鄰10號球道的10號水池及練習場等，施作容量達3.7萬噸2座滯洪池。

工務局說明，財團法人高雄高爾夫俱樂部原向市府租用約60公頃市有土地，民國83年取得政府核發的高爾夫球場開放許可證後，將球場營運業務委託人民團體「高雄高爾夫俱樂部」執行。

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但財團法人高雄高爾夫俱樂部已於去年底來函市府表示，放棄管理並以現況返還先前租用60公頃土地，但曾受託之人民團體過去5個月持續無照經營球場，無視土地所有權人對土地的管理權限，明顯違法。

工務局強調，市府身為土地所有權人，有權可自由管理及處分此土地，包括這次進場施工滯洪池；市府將陸續開放此地為公園供市民使用，同時，市府也監督業者履行雇主責任，維護受僱員工權益。（編輯：陳仁華）1140508