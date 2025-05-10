嘉義梅山天主堂修繕竣工 逾千教友出席啟用典禮

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）天主教嘉義教區梅山教堂拉皮修繕完成，今天舉辦啟用典禮，上千名教友出席。教堂供奉全台唯一聖母穿清朝官服抱耶穌態像，建築類型為哥德式，又被譽為「台版巴黎聖母院」。

嘉義縣梅山天主堂今天舉行修繕竣工啟用典禮，由嘉義教區主教浦英雄主持，教廷駐台大使館代辦馬德範（Stefano Mazzotti）、嘉義縣長翁章梁與上千名教友出席盛會，場面盛大。

翁章梁接受媒體聯訪表示，梅山中華聖母天主堂的哥德式建築號稱「台灣巴黎聖母院」，裡面有一尊聖母像與全世界其他地方的聖母像長得不一樣，據教堂記載，聖母衣著是仿慈禧太后穿著，「即便你不是天主教徒，都可以到這裡欣賞宗教文化及美麗風景」。

浦英雄表示，中華聖母像兼具本土及國際化，歡迎各界到教堂參訪、休息，還能與縣府一同促進觀光休閒。

美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選羅馬天主教新任教宗，名號「良十四世」（Pope Leo XIV）。浦英雄認為，將對全世界帶來很大影響，搭起社會正義、促進和平的橋梁。

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嘉義縣政府指出，梅山天主堂屬於天主教嘉義教區，教堂最初在1957年建成，後由於朝聖人數增加，原址另建規模較大的教堂，於1991年落成至今，1972年由教區指定為聖母朝聖地。此次經過1年多外觀拉皮，修繕經費新台幣1億8000萬元，款項由教友募款樂捐。

另外，已故教宗方濟各（Pope Francis）於2021年發布批准令，准予加冕嘉義縣梅山朝聖地的中華聖母態像。2022年宗座加冕典禮中，為特定教區特有頭銜的聖母態像加上皇冠或星辰光環，這也是教會授予態像的最高榮譽。（編輯：張雅淨）1140510