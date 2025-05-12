澎湖跳島自行車嘉年華系列活動開跑 邀車友嗨騎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣12日電）2025澎湖跳島自行車嘉年華系列活動，即起開跑，觀光署澎湖國家風景區管理處歡迎全台車友一起嗨騎，探訪世界最美麗海灣的美景。

澎湖國家風景區管理處發展綠色永續運動觀光休閒活動，今年整合推動「澎湖跳島自行車嘉年華活動」，包含有「春、秋季領騎服務」、「世界自行車日-Hi騎菊島」及「澎湖跳島101K自行車活動（101 Hopping Bike）」等多項精彩活動，歡迎全台車友來享受海風、品嚐海味，一起用20公里的時速BIKE訪世界最美麗海灣。

澎管處表示，全國首創的自行車領騎服務，今年邁入第14個年頭，深獲各地車友喜愛，從每年3月1日起至6月30日及9月1日至10月31日期間，車友或車隊只要有5人（含）以上，就可提出申請，將有在地領騎達人陪同騎乘在世界最美麗海灣的車道。

配合2025世界自行車日（6月3日），觀光署規劃有全台環騎「Hi騎菊島」活動，將在6月3日在嗨鼠地景藝術地標登場，車友沿途可欣賞白沙與西嶼鄉2地的景點。

透過 Google News 追蹤中央社

「澎湖跳島101K自行車活動 （101 Hopping Bike）」，則安排在9月28日登場，賽事規劃有「挑戰組101公里」以及「休閒組22公里」，歡迎報名來挑戰，沿途與終點還有的澎湖特色名產與風味美食供品嚐。

澎管處指出，澎湖島嶼景點極具特色與魅力，規劃完善的自行車遊憩服務設施，形塑全年澎湖騎乘自行車旅遊意象，藉由慢速與深度的體驗，吸引遊客來澎湖觀光，帶動觀光的發展。（編輯：李淑華）1140512