高市原民議員爭取獵槍自主管理 警局長：需有槍櫃

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高市原住民議員高忠德今天攜帶獵槍到議會質詢表示，希望新的獵槍規定實施後，原住民可自主管理獵槍。警察局長林炎田表示，若要自主管理，需有槍櫃、警鈴及監視器。

「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法」3月15日施行。無黨籍議員高忠德今天攜帶自製獵槍到議會質詢，要求警局辦說明會加強宣導新規；並表示希望新規定實施後，獵槍可以自己管理。

高忠德也成為首名帶槍到議會質詢的議員。議長康裕成表示，對於議員質詢所使用的道具，議事規則並無明文規範。捍衛議員問政權利，可在兼顧議場安全，避免公共危險的情況下，准許高忠德帶獵槍質詢。

市長陳其邁表示，有關原住民自製獵槍的管理，須按照新修訂的管理辦法嚴格管理，會責成在原鄉部落的警察定期以及不定期的查訪，確保槍枝保管安全。

林炎田表示，新規定上路後，警察機關會協助原住民申請列管甲式或乙式的槍枝，甲式是經過內政部公告的22種，乙式是自製，但要經過國防部安全檢測。甲式是每人只有一支，乙式每人許可兩支。

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林炎田說，會舉辦宣導讓原住民了解新規定。至於管理部分，會尊重持有獵槍的原住民個人意願，但若持槍人要自主管理，需有槍櫃、警鈴及監視器等設備。

對於有議員持槍進議會，林炎田會後接受媒體聯訪表示，高忠德有先跟議會聯絡，是槍枝所有人，有帶證件及槍枝證照等，槍枝沒有裝底火也沒有火藥，且均有包覆，完成詢答後就由警衛收回。（編輯：李淑華）1140513