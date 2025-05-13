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張善政赴日取經軌道經濟 與東京都市再生推手交流

2025/5/13 16:55（5/13 17:56 更新）
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桃園市長張善政（後排左6）12日率領市府團隊赴日，與日本設計株式會社進行交流。（市府提供）中央社記者葉臻傳真 114年5月13日
桃園市長張善政（後排左6）12日率領市府團隊赴日，與日本設計株式會社進行交流。（市府提供）中央社記者葉臻傳真 114年5月13日
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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市長張善政應台灣軌道經濟發展協會理事長張政源邀請，昨天率市府團隊至日本考察軌道經濟，就交通建設整合、文資保留、人本規劃及國際化視野等面向進行交流。

桃園市政府今天表示，張善政率市府團隊抵達東京後，與負責虎之門開發計畫的「日本設計株式會社」以及東京港區都市更新推手「森大廈株式會社」進行交流。

市府表示，虎之門地區原多為40、50年以上的老式建築物，近期透過改造計畫成為東京代表性辦公區，融合交通建設、現代都市設施並留愛宕神社等歷史文化，「虎之門之丘計畫」則是與東京地鐵日比谷線虎之門站共構，打造超高層住商混合型大樓，成為東京都心再開發的象徵。

市府指出，日本設計株式會社為日本前三大建築師事務所，向市府團隊介紹「虎之門之丘計畫」透過法規限制放寬，建構TOKYO BRT巴士轉運站串聯東京都心、臨海地區與虎之門地區交通路網等細節規劃。

市府表示，日本於1989年訂定道路立體化制度，在私有土地上，由道路立體化貫穿建築物提供車行使用；「虎之門之丘計畫」地下為捷運路線，地面為一般道路，住宅大樓2樓與「森Tower」透過20公尺長的立體行人空中走廊「T-DECK」連接，穿梭建築物及周邊設施，達到交通分流效果。

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市府說，考察團隨後至森大廈株式會社查訪東京港區都市更新相關細節，張善政指出，麻布台之丘從徵收土地到興建完成，前後歷經35年，儘管期間歷經首長變動，但政府推動都市再生的立場始終未變，才得以透過公私協力，順利打造結合文化、人本環境、商業經營與都市再生的新地標。

市府表示，張善政此行也將針對東京「大眾運輸導向型發展」（Transit-Orinted Develpment, TOD）模式下的軌道經濟與車站開發策略，如何整合捷運建設、都市計畫、商業經營與舊城再生等汲取相關經驗，盼將桃園打造為以公共運輸為導向的宜居樂活永續城市。（編輯：張銘坤）1140513

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日本虎之門之丘透過立體行人空中走廊T-DECK，連接捷運、一般道路與住宅，達到交通分流效果。（市府提供）中央社記者葉臻傳真 114年5月13日
日本虎之門之丘透過立體行人空中走廊T-DECK，連接捷運、一般道路與住宅，達到交通分流效果。（市府提供）中央社記者葉臻傳真 114年5月13日
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