台南市府重申落實三大機制 確保托育品質

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（中央社記者張榮祥台南14日電）1歲男童「剴剴」遭虐死案昨天判決掀起社會關注議論，台南市政府今天重申落實「預防」、「處理」、「處罰」等三大機制，確保托育品管工作。

南市府社會局今天指出，截至今年3月底，台南市未滿3歲兒童近3萬人，其中約3成兒童家長選擇托育機構及居家托育人員照顧，市府將持續落實三大托育管理機制，打造友善托育環境。

在「預防」方面，市府每年對托嬰中心與居家保母進行2次至4次訪查輔導，去年起補助居家托育人員安裝監視器，保障三方權益。

「處理」方面則建立即時稽查流程，第一時間介入查核，提供心理諮商服務，照顧托育人員身心健康。

至於「處罰」方面，市府依法最快裁罰不當照顧情事明確者，確保兒少最佳利益。

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社會局表示，已委託專家團隊定期至全市各公私立托嬰中心訪視輔導，去年迄今共訪視497家次。另也不定期無預警聯合稽查托嬰中心，去年迄今共聯合稽查170家次。

社會局提醒家長主動關心孩子送托狀況，不定時前往保母家瞭解照顧情形，若發現異常應立即通報協助處理。（編輯：張銘坤）1140514