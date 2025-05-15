反火葬場自救會赴芳苑殯儀館抗議 縣府：會充分溝通

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（中央社記者鄭維真彰化15日電）二林芳苑反火葬場自救會今天到芳苑鄉生命園區謝土法會場外抗議，反對殯儀館啟用，並要求撤銷火化場設置案；彰化縣府說，生命園區是不可或缺公共設施，將針對自救會訴求充分溝通。

彰化縣芳苑鄉公所歷時4年半規劃興建芳苑鄉第一殯儀館「慈慧堂」，結合原有納骨塔，成立「芳苑鄉生命園區」，今天上午舉行謝土祈安賜福法會，並於慈慧堂展覽室舉辦「鄉願書畫聯展」。

彰化縣政府去年擇定芳苑鄉草湖南段228-2地號作為火化場預定地，位於芳苑鄉及二林鎮交界，鄰近芳苑鄉第一殯儀館，規劃將殯儀館、禮廳、火化場設於同一區，符合殯葬一元化，但此舉引起部分二林鎮、芳苑鄉居民強烈反彈，組織自救會抗議。

二林芳苑反火葬場自救會今天在殯儀館周遭遊行，成員拉布條、手舉旗幟，喊著「我要招商，不要招喪」，一度要衝進殯儀館，彰化縣警察局芳苑分局員警見狀立即組成人牆阻擋，並由分局長宋俊良2度舉牌要求解散。

自救會長陳光輝接受媒體聯訪表示，鄉公所之前要蓋殯儀館時，附近居民都不知道，現在擔心殯儀館啟用後，火化場就隨之而來，因此反對啟用殯儀館；二林及芳苑作為糧倉，且二林空氣品質已不好，火化場會讓空品及環境更惡化，危害百姓健康，要求縣府撤銷火化場設置案。

芳苑鄉長林保玲說，殯儀館是前任鄉長發包，有動土就有謝土，希望能讓喪家在芳苑鄉生命園區得到心靈慰藉；至於火化場預定地是縣府土地，使照與建照皆由縣府核發，相信縣府有智慧去解決。

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彰化縣政府民政處表示，隨著人口老化及治喪習慣改變，芳苑鄉公所在所轄第一公墓設置殯儀館，是以長遠眼光因應民眾日益增加使用殯儀館需求，至於生命園區（含火化場）是城市不可或缺公共設施。

民政處指出，縣府初步選擇此地號主要為殯葬用地，面積達9.51公頃並已完成遷葬，可透過大面積綠化降低視覺衝擊，基地又鄰近新開闢台76線延伸線，可利用國道1號、國道3號及台61線抵達，交通動線避開鄰近村里，減少干擾；針對自救會訴求及提出疑慮，將於公開會議充分說明及溝通。（編輯：陳仁華）1140515

二林芳苑反火葬場自救會15日赴彰化縣芳苑鄉第一殯儀館周邊遊行，要求彰化縣政府撤銷火化場設置案，過程中一度要衝進殯儀館，警方舉牌要求解散。中央社記者鄭維真攝 114年5月15日