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核三廠2號機停機 陳其邁：40年老車不可能延役

2025/5/17 14:28（5/17 14:41 更新）
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核三廠2號機將在18日凌晨停機，高雄市長陳其邁（右）17日出席2025放視大賞頒獎典禮時受訪表示，開了40年的老車不可能延役。左為民進黨立委黃捷。中央社記者林巧璉攝 114年5月17日
核三廠2號機將在18日凌晨停機，高雄市長陳其邁（右）17日出席2025放視大賞頒獎典禮時受訪表示，開了40年的老車不可能延役。左為民進黨立委黃捷。中央社記者林巧璉攝 114年5月17日
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（中央社記者林巧璉高雄17日電）核三廠2號機將在18日凌晨停機，高雄市長陳其邁今天被問及是否支持核三延役，他說，開了40年的老車不可能延役。

陳其邁今天出席2025「放視大賞」頒獎典禮時接受媒體聯訪，媒體提到核三廠2號機將在18日凌晨停機，陳其邁是否支持核三延役，對於未來電力是否有信心。

陳其邁說，自己已回應過很多次，「開了一部40年的老車不可能延役」，討論此議題前也要在整個國家能源政策，已確定未來相關核廢料的處理；或是社會有共識時再來做討論。

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陳其邁表示，今天電力供應，備載容量在中午時間大約為20%，希望未來國家在整體用電的供應，能夠配合產業的發展，並注意區域均衡。確保產業、民生用電可以供電穩定，也要注意電網韌性，提供更穩定的用電品質。

此外，有媒體問陳其邁對於「運動部落腳台北，沒有選擇高雄的看法」。陳其邁說，沒有接到相關訊息，當然如果沒有設在高雄，一定是讓高雄市民非常遺憾、失望。（編輯：張銘坤）1140517

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