台南人權月開幕 展示前人追求民主人權歷史

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（中央社記者張榮祥台南17日電）第2屆台南人權月今天在位於台南永康區的台南市立圖書館新總館開幕，包括校園區、遺書區、聲音區與溪北主題區，展期規劃12場動靜態活動，讓大眾了解前人追求民主與人權歷史。

根據台南市政府新聞稿，校園區挑選曾發生政治案件的15間台南學校，從小學到大學、從溪北到溪南，闡述校園白色歷史；遺書區展出7名台南出身政治犯當年在軍法處寫下遺書、人生最後幾小時訣別文字。

聲音區展出6名風格各異音樂/聲音作品，及2025客家電視台旗艦劇集「星空下的黑潮島嶼」片尾曲「神的回信」客語版MV，讓人聽見以人權故事為創作靈感音樂作品；溪北主題區展出溪北17區政治案件故事及受難者逃亡路線。

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動靜態活動包括「深度展區導覽」、「人權月合作放映」、「聲音故事走讀」、「白恐主題講座」及手作工作坊等。

台南市長黃偉哲表示，人權月主題是「每一道磷光都是獨特的署名」，系列活動5月17日到7月3日在總館登場，而在和社會對話過程，還有許多人權工作要做。台南不只有光榮璀璨過往，也有看似幽微卻充滿人性光輝故事，需要關注聆聽，他期盼透過人權月回應台灣追求人權價值及轉型正義決心。（編輯：李明宗）1140517