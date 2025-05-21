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央行副總裁：主權基金不應由央行主導 不宜無償撥用外匯存底
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南投市綜合大樓揭牌 具展售集會日照中心多功能

2025/5/21 12:55
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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）總經費8880萬的南投市多功能綜合大樓今天揭牌，具文創展售、集會所、社區關懷據點、日照中心功能；其中日照中心可服務60名失智失能者，讓有需求者就近接受服務。

南投市魚市場民國94年停業，原址拆除多年後，南投市公所2022年11月在舊址動工興建多功能大樓，今天揭牌啟用；南投市長張嘉哲說，在南投縣議員、前市長宋懷琳規劃下，閒置10多年魚市場舊址變身嶄新「南投市多功能綜合大樓」，是南投市空間活化與資產再利用代表作，也解決內興里、內新里缺乏集會空間問題。

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張嘉哲表示，綜合大樓位於中興新村高等研究園區旁，1樓延續市場精神，規劃販售南投在地特色商品，2樓及3樓設有里集會所暨社區活動中心，4樓設置日間照顧中心，是長輩休憩與長照服務重要空間，未來市公所將持續推動更多便民設施與空間整合，提升生活品質。

南投縣政府社會及勞動局長林志忠出席說，為實現在地老化、在地安老理念，縣府配合長期照顧政策、一國中學區一日照布建原則，申請前瞻基礎建設計畫補助、內政部補助，及南投市公所與縣府自籌款共同改建，是兼具長照、社區活動等多功能綜合大樓。（編輯：陳仁華）1140521

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