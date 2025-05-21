海廢變世界名畫 中山大學赴17小學推廣環教

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）全球海洋廢棄物問題日益嚴峻，國立中山大學攜手企業，支持「永續設計平台」推動海廢升級再造計畫，至17所高市國小推廣環境課程，並舉辦淨灘活動。

中山大學管理學院大學社會責任（USR）計畫偕雷科公司、高雄市兩岸合作事務促進會及德凡士科技工程公司共同合作，支持「永續設計平台」創辦人林喬楨推動海廢升級再造計畫。

中山大學今天發布新聞稿表示，此計畫至忠孝、瑞豐、鎮昌、瑞興、獅甲、鼓山及桂林等17所國小，舉辦22場環境教育推廣與海廢再生設計手作課程。

此外，活動也帶領參與者實地至旗津淨灘，並舉辦海廢拼貼畫成果展，累計超過1萬2000人次參與。

中山大學公共事務管理研究所教授郭瑞坤表示，學校與雷科公司長期合作，推動「產學合創‧在地共榮—共構地方永續協作平台2.0」USR計畫，第4屆「翻轉‧築夢‧高雄」圓夢實踐計畫資助5組社會實踐提案，共投入70萬元獎助金。

中山大學說明，海廢升級再造計畫帶領學童與企業員工製作海廢再生手作吊飾，期間號召參與者至旗津淨灘，再讓國小學童運用蒐集的塑膠碎片拼貼臨摹世界名畫，結合知識與實作，強調在地連結與美感教育，並深化海洋環保意識。

參與活動的獅甲國小校長夏紹彰提到，此次藉由圓夢實踐計畫，讓孩童從多元實際體驗中認識海洋議題，有效提升學習興趣。

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中山大學企管系學生戴渝蓁分享，此次淨灘活動運用篩網蒐集塑膠微粒等海洋廢棄物，顯示海洋微粒已廣泛分布，對環境造成明顯衝擊。

雷科公司董事長鄭再興在成果展致詞時說，藉由此計畫賦予廢棄物新生命，以海廢塑膠創作成世界名畫的創意發想方式，提醒人類須共同保護海洋環境。（編輯：吳素柔）1140521