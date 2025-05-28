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2025高雄夏祭新鮮市登場 農業行銷活動開跑

2025/5/28 15:43（5/28 15:51 更新）
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高雄市農業局28日舉辦「高雄夏祭新鮮市」記者會，宣告高雄夏季農業行銷活動正式展開。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月28日
高雄市農業局28日舉辦「高雄夏祭新鮮市」記者會，宣告高雄夏季農業行銷活動正式展開。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月28日
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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄市農業局今天舉辦「高雄夏祭新鮮市」記者會，以「水果拍賣會」為主軸，副市長李懷仁化身拍賣官，成功拍出百件優質農產，也宣告高雄夏季農業行銷活動正式展開。

李懷仁表示，高雄從山城到沿海，四季皆有風味，夏季更是鮮果盛產的時節，包括鳳梨、玉荷包、芭樂、香蕉、芒果、蜂蜜等，都是農友們辛勤栽種的成果。

記者會中設計「水果拍賣會」，將每項農產品視為天然藝術品，由代言人女星張家瑋擔任藝術品鑑定師，李懷仁化身拍賣官，拍賣玉荷包荔枝、金煌芒果、大崗山評鑑龍眼蜂蜜、旗山香蕉，最後拍出百件農產。

「高雄夏祭新鮮市」已邁入第3年，由市府農業局整合各區農產業資源，跨域結合觀光、餐飲、藝文等多元產業，推出具高雄特色的夏季帶狀行銷活動，並預計每年夏季定期舉辦，持續傳遞農產的多元價值。

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「高雄夏祭新鮮市」系列活動，包括從5月30至31日「高雄鳳荔季」、6月28至29日「高雄金煌芒果季」、8月「大崗山龍眼蜂蜜文化節」及9月「旗山香蕉文化節」，每年吸引上萬民眾參與。

此外，今年「高雄夏祭新鮮市」更攜手綠色友善餐廳業者，共同推出夏季限定特色料理。李懷仁表示，「夏祭新鮮市」與連鎖餐飲、觀光與各產業跨界合作打造限定商品和優惠，盼讓更多人愛上高雄夏季風味。（編輯：李淑華）1140528

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