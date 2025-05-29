地方補助款爭議 盧秀燕：目前不提訴願

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市長盧秀燕今天談及地方補助款爭議時表示，目前不會提訴願，雖人微言輕，仍不斷呼籲希望再給中央政府一點時間，或許中央還沒想清楚，希望收回成命、懸崖勒馬。

她說，如果經過一段時間仍沒辦法，台中市政府會再提做法。

行政院預計統刪今年對地方的一般性補助款25%，盧秀燕在台中市議會答詢時表示，地方財源稅收分為中央補助及地方籌措，今年預算去年就已核定，行政院一紙公文就希望更改。

她說，截至目前，仍希望這件事好好講，畢竟中央剛執政1年，如果被地方提行政救濟實在太難看。

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此外，環境部長彭啓明日前說，生活中很多空氣污染來源，如很多研究報告，主婦煮菜如煎肉、煎培根等，PM2.5在國外文獻都可達數百或幾千，希望從健康觀點保障國民，（空污）不是只1個污染源，PM2.5逐漸改善，且移動污染源已大於固定污染源。

盧秀燕在答復無黨籍台中市議員林昊佑等質詢時表示，環境部應站在民眾立場發聲。（編輯：李明宗）1140529