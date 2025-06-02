2025高雄端午嘉年華落幕 3天逾22萬人次參與

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）「2025高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」昨天傍晚在愛河畔閉幕，市府運發局今天表示，活動3天吸引逾22萬人次，獎金最高的大型傳統龍舟菁英混合組由健身工廠奪冠，獲得30萬元。

運發局今天新聞稿指出，「2025高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」活動3天超過22萬人次參與，其中國際龍舟友誼賽，包含美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處等參加。

在競賽結果方面，大型傳統龍舟菁英混合組由健身工廠奪冠，獲得此屆最高獎金新台幣30萬元；公開組則由海軍官校獲第一名，國際混合組由國立中山大學國際龍舟隊獲第一名，企業機關學校混合組由日月光獲第一名。

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運發局表示，今年龍舟賽事除了本地隊伍外，還有來自西雅圖姊妹市的國際隊伍參賽，並吸引企業與機構響應，為期3天的活動吸引超過162支隊伍、逾3500人次參賽，從傳統龍舟、競技龍舟到龍舟拔河，各路好手齊聚。

運發局說明，高雄有全台最親水的城市環境，愛河一年四季都適合進行各式水上運動，希望藉由舉辦端午嘉年華，鼓勵更多市民走出戶外、參與運動，也讓高雄朝「運動港都」目標邁進，歡迎所有隊伍與民眾明年再度回到愛河。（編輯：李淑華）1140602