台電頒350萬元獎助學金 澎湖近千名學子受惠

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（中央社澎湖縣6日電）澎湖縣長陳光復今天頒發澎湖地區台電獎助學金時表示，一口氣頒發350萬元的獎助學金，澎湖有近1000名學子受惠，占比甚高，對台電長年投入公益活動，表達感恩與感謝。

台電促進電力發展營運協助金獎助學金與特別助學金，今天在澎湖尖山電廠頒發，包括陳光復、湖西鄉長陳振中、民進黨立委楊曜辦公室主任段湘玲、台電澎湖區營業處長路奎琛與尖山廠長李鳳春等人都出席頒發獎助學金，澎湖科大校長黃有評更盛讚一次頒發新台幣350萬元的獎助學金等，非常不容易。

陳光復表示，台電在澎湖服務的效率與精神，讓澎湖鮮少發生停電，可說是企業的典範，在營運之餘，積極投入淨灘、捐血關懷弱勢和獨居長者採購年貨和圍爐等公益活動，都令人感受到貼心，尤其開辦電力發展營運協助金獎助學金與特別助學金，澎湖有近1000名學子受惠，表達感恩與感謝。

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李鳳春表示，澎湖地區穩定供電是職責，秉持「守護澎湖 支持教育」，善盡企業社會責任，開辦獎助學金，期望澎湖學子為自己創造精彩未來，也能回饋給地方。

台電表示，自79年設立獎助學金制度迄今，30餘年來，持續幫助超過50萬名年輕學子成長逐夢，今年澎湖地區獎助學金總額為350萬元，從國小至大學研究所，共計有944人，其中獎學金904人、特別助學金40人，分別由學校、學生與家長等代表受獎。（編輯：李錫璋）1140606