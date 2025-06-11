北市美堤碼頭打造永久性浮台 颱風來不須撤離

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）為節省人力、物力及公帑，台北市工務局水利處啟動美堤碼頭整建工程，將既有浮筒碼頭改建成永久性浮台碼頭，往後若有颱風來襲就不須撤離並在事後重新組裝。

台北市工務局水利工程處今天發布新聞稿表示，「美堤碼頭整建暨大稻埕碼頭清疏工程」預計6月底開工、年底完工，預計花費新台幣2998萬元，將美堤碼頭從既有浮筒碼頭改建成永久性浮台碼頭，同時進行大稻埕碼頭清淤作業。

水利處說明，美堤碼頭因非固定性設施且浮台量體龐大，每逢有颱風來襲便須撤離，以避免阻礙水流，每次撤離費用包含引橋、木棧板及廁所等周邊設施在內約40萬元。

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水利處指出，考量每次撤離都須動員大型機具及人力，又有設施損壞風險，因此決定啟動整建工程，完工後將可節省人力、物力及公帑。

大稻埕碼頭部分，水利處表示，因淡水河潮汐導致碼頭停泊區回淤過快、泥沙淤積，嚴重影響藍色水路業者船舶停泊，更可能影響防洪及市民安全，此次將同步針對大稻埕碼頭周圍進行清淤作業，總土方量初估達6000立方公尺。（編輯：張銘坤）1140611