嘉市劉厝污水下水道工程動土 提升逾2600戶環境品質

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）嘉義市劉厝地區污水下水道工程今天動土，總經費達新台幣4億4000萬元，預計116年3月完工，將改善當地2600餘戶居住環境，並為居民營造更乾淨、舒適居住空間。

劉厝地區污水下水道工程今天舉行動土祈福典禮，由市長黃敏惠、內政部政務次長董建宏、民進黨立委王美惠及多名市議員等人出席祈福。

黃敏惠致詞表示，污水下水道是影響市民生活品質與環境永續的基礎工程，市府自民國104年啟動第一期工程以來，目前用戶接管戶數已突破1萬5000戶；第二期計畫自112年展開先期規劃作業，於今年正式開工，估119年完成，預計新增接管戶數2萬8818戶。

董建宏指出，污水下水道系統屬於民眾日常生活中不易察覺設施，卻攸關城市發展與公共衛生，是衡量國家進步與生活品質重要指標；中央政府長期致力推動污水處理與再生水建設，內政部更是全力支持各地方政府規劃與執行。

透過 Google News 追蹤中央社

王美惠表示，對於嘉義市污水下水道工程，於立委任內陪同市府團隊前往內政部等單位協調工程經費事宜，經多方努力，目前中央補助嘉義市污水下水道建設經費已突破40億元，且污水下水道的普及率從109年的1.73%提升至目前14.68%。

嘉義市工務處說明，劉厝地區工程是第二期計畫重要起點；施工期程分別為修繕及用戶接管工程，採用分段施工與拉鋪內襯工法，降低開挖面積，以減少交通影響、民眾不便，並設置清楚交通指示與即時反應機制，盡力降低對當地居民生活衝擊。（編輯：陳仁華）1140611