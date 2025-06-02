黃敏惠赴馬來西亞6/4辦觀光推介會 啟動城市外交

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義市長黃敏惠今天率市府團隊赴馬來西亞吉隆坡展開參訪行程，同時拜會馬來西亞華人旅遊業公會，並於4日舉辦觀光推介會，啟動城市外交與觀光推廣。

嘉義市政府發布新聞稿指出，黃敏惠率領市府團隊5天4夜參訪行程中，將走訪吉隆坡多處具代表性的文化與空間再生場域，包括歷經蛻變、重現風華的茨廠街；透過考察，期盼汲取創新設計與經營模式，為嘉義市「舊城創新生」與地方創生計畫注入新思維。

黃敏惠表示，嘉義市近年來積極辦理國際觀光推介會，提升城市在海外能見度。113年赴韓國首爾辦理推介會，韓國旅客來嘉義市住宿人次較112年成長高達2.8倍。嘉義市113年全年外國旅客住宿人次比112年成長50%，對馬來西亞市場，113年來自馬來西亞的住宿人次較112年成長38%。

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黃敏惠指出，市府特別選擇在馬來西亞當局即將啟動「2026馬來西亞旅遊年」之際舉辦推介會，期望開啟雙邊觀光與文化交流新契機。活動現場將安排嘉義市「大白熊」與觀光署「喔熊」同台，藉由「熊熊的熱情」邀請馬來西亞民眾來嘉義市遊玩。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，此行明天將拜會馬來西亞華人旅遊業公會，4日舉辦觀光推介會，當天嘉義市的旅遊協會、旅館公會、商圈協會等代表組「嘉義隊」，聯手展現嘉義深厚觀光底蘊與接待實力。（編輯：謝雅竹）1140602