議員關切校園自傷、手機成癮 新北允評量心理健康

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）民進黨新北市議員今天質詢表示，校園學子手機成癮，網路次文化內容甚至教導性暴力犯罪，或自傷、輕生，要求正視嚴重性。市府說，會要求校園每學年實施一次心理專業評量。

新北市議會市政總質詢今天持續進行，由民進黨團成員質詢。市議員翁震州表示，不良網路多如牛毛、雨後春筍。風格誇張、情緒渲染強烈的短影音，正入侵台灣；畸形審美、迷因無厘頭的影片，讓未成年過早接觸性行為，甚至視未成年懷孕為榮。

翁震州說，依學者調查，34%學生有手機成癮問題，導致容貌焦慮、物質競賽加劇，誇張的內容被網友戲稱為「慢腳文化」，甚至讓上傳性與暴力等偏差行為的影音，以獲取社群認同。

市議員李倩萍重視學生自傷議題，她說，新北同一所學校發生3起學生墜樓事件，呈現青少年心理健康議題。第一起事件發生後，還讓後續個案持續發生。這是校園關起門自己處理，導致後來模仿效應。校園學生自傷不是換校長後，就不會發生。

李倩萍也擔心學生校園霸凌案，她以親身經驗訴說孩子所遇到的問題，幸運兒子願意主動要看心理醫師；但網路有太多樣態，不是每個孩子都會向老師、家長求助，也不清楚壓力、焦慮是什麼，希望校園能定期評量學生心理健康。

黨團議員認為，手機不是原罪，但網路平台讓孩子成癮。家長管教過程卻與孩子對立，甚至造成孩子自傷、輕生。要求跨局處資源協助學生，也解決親子間的手機管理困境，降低親子衝突。

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教育局長張明文說，設置心理衛生中心，對手機成癮、網路次文化輔導，每個人可自我評量是否手機成癮。

市長侯友宜答應，由輔導老師發覺高風險個案，也透過專業的評量表，將於每學年在校園實施1次，盼望及早發覺學生的內心壓力。（編輯：李錫璋）1140613