加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

新北都更處離職率高議員倡升格 市府：暫不考慮

2025/6/13 21:14（6/13 21:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜（立者左3）13日列席市政總質詢，多名民進黨籍議員關切危老重建都更議題，直接站在侯友宜兩側舉牌表達立場訴求。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年6月13日
新北市長侯友宜（立者左3）13日列席市政總質詢，多名民進黨籍議員關切危老重建都更議題，直接站在侯友宜兩側舉牌表達立場訴求。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年6月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北13日電）民進黨新北市議員指出，新北都更進度緩慢，都市更新處離職率高達20%留不住人才，應升格為都市更新局。新北市府表示，先由公會協助業務，都更處暫不升格避免疊床架屋。

民進黨新北市議員李倩萍、邱婷蔚、彭一書等人下午市政總質詢時指出，新北市有許多老舊公寓，多為高齡獨居長者居住，危樓風險高卻缺乏管委會整合維修，應儘速都市更新改善危老建築。

李倩萍說，新北市長侯友宜提出「安居樂業」政見，但市民想安居樂業卻不易。她請新北市人事處長林正壹報告近年新北市府離職人員比例後，她發現離職率最高的是都市更新處的20%，遠高於市府總平均的7%至8%。

她表示，都更案件量多，工作壓力大，業務過重，導致專業人才流失。都市更新處留不住人，但市府官員答詢時還好意思說離職率高是因國家住都中心、新北住都中心的薪水高，吸引人才出走。

李倩萍指出，黨團小組成員倡議都市更新處升格為都市更新局，市府應強化人力與投入資源，正視制度的缺陷、加強中繼宅安置搬遷戶、提升獎勵誘因，並為民眾提供實質協助。

民進黨新北市議員張維倩、翁震州、李余典、陳永福等人表示，海砂屋問題多年未解決，容積獎勵缺乏彈性，整修門檻過高造成修繕困難，加上住戶與建商在改建利益常存歧見，導致都更推動緩慢。

google news透過 Google News追蹤中央社

新北市城鄉發展局長黃國峰答詢指出，城鄉局及都更處在都市計畫、都市更新、都市設計等業務相關性高，且都市更新法系以都市計畫法為核心精神，現行組織架構較能避免疊床架屋；且現有辦公空間不足，會請相關公會、協會協助業務。

侯友宜表示，透過多元管道推動都更，另推動防災型都更，提高容積獎勵。至於都更處升格將再研議，未來會優先搬遷都更處辦公空間，提供更舒適辦公環境。（編輯：戴光育）1140613

#新北市
#民進黨
#李倩萍
#侯友宜
#都市更新處
#海砂屋
新北市長侯友宜（前中）13日率人事處長林正壹（前右）、城鄉發展局長黃國峰（前左）列席議會備詢，針對議員質詢離職率、都市更新等議題做出回應。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年6月13日
新北市長侯友宜（前中）13日率人事處長林正壹（前右）、城鄉發展局長黃國峰（前左）列席議會備詢，針對議員質詢離職率、都市更新等議題做出回應。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年6月13日
民進黨籍新北市議員13日在議會聯合質詢時，質疑新北危險老舊建築多，但都更進度緩慢，籲市長侯友宜（立者右4）將都更處升格為都更局，以留住人才、加速都更進度。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年6月13日
民進黨籍新北市議員13日在議會聯合質詢時，質疑新北危險老舊建築多，但都更進度緩慢，籲市長侯友宜（立者右4）將都更處升格為都更局，以留住人才、加速都更進度。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年6月13日
李倩萍
議員關切校園自傷、手機成癮 新北允評量心理健康民代質疑奶茶煙侵入校園 新北教育局通令禁止
侯友宜
府邀在野國安簡報 侯友宜：樂見跨黨派合作馬英九將赴海峽論壇 侯友宜：兩岸應對等尊嚴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：