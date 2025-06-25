台南芭樂種植面積全台第2 市府推食農體驗助行銷

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南芭樂種植面積約1637公頃，僅次高雄為全台第2，一年四季皆有生產，台南市農業局與山上區農會今天舉辦「甘芭搖搖」食農體驗活動，盼讓更多民眾認識台南山區重要產業。

活動在山上區張家果園舉辦，現場展示芭樂農產品，並規劃介紹芭樂品種及營養價值、芭樂採果體驗、甘草芭樂DIY、品嘗芭樂冰沙，吸引不少親子檔參與。

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台南市農業局簡任技正吳名彬致詞表示，台南山區土質優渥、氣候適中，四季皆可生產的芭樂是主要農作物之一，全台南芭樂種植面積高達1637公頃，種植面積全台第2，僅次於高雄，希望藉由食農體驗活動拓展農民市場，推動地產地銷，也讓消費者更認識山區產業。

吳名彬指出，台南芭樂主要產區在楠西、玉井、大內、南化、山上等行政區，芭樂除了有水果王后美稱，也被稱作「國民水果」，因富含大量維生素和維他命C，高纖又低熱量，是相當受歡迎的營養水果，盼消費者多支持選購。（編輯：張雅淨）1140625