郵件招領寄件單位「國術局」 民眾以為遇詐騙

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東市陳姓民眾收到郵局紅色招領通知單，細看寄件單位為「國術局」，以為是詐騙信件，但又覺得不安心，去郵局取件，打開看原來是國稅局寄的通知單。

陳男今天告訴媒體，前幾天不在家，郵差2次投遞掛號信沒人領，於是23日貼出紅色招領通知單，昨日回家看到單子，細看寄件單位發現是「國術局」，幾番思考納悶「我和國術局有何瓜葛」，認為是詐騙集團。

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他說，後來有些不放心還是去郵局領取，真的有這封信，打開看原來是國稅局寄的通知催繳一筆新台幣2000元稅款。

郵局人員解釋，是「注音輸入法」少打一碼，要打「稅」，卻少打「ㄟ」，作業的是一名年輕郵遞士，在二次未能與收信人取得聯繫後，返回郵局製作招領通知單、再放於當事人信箱中，由於每天打100至200封通知單才忙中有錯，將再檢討改進。（編輯：謝雅竹）1140626