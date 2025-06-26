加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
舞弊集團助上百人考取國營事業不法獲利逾億 中油求償百萬敗訴定讞
首頁 / 地方

郵件招領寄件單位「國術局」 民眾以為遇詐騙

2025/6/26 15:37（6/26 16:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東市有民眾收到郵局紅色招領通知，細看寄件單位竟寫著「國術局」，他一度以為是詐騙信件，為求安心前往郵局領取後才發現看原來是國稅局的通知單。中央社記者盧太城台東攝 114年6月26日
台東市有民眾收到郵局紅色招領通知，細看寄件單位竟寫著「國術局」，他一度以為是詐騙信件，為求安心前往郵局領取後才發現看原來是國稅局的通知單。中央社記者盧太城台東攝 114年6月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東市陳姓民眾收到郵局紅色招領通知單，細看寄件單位為「國術局」，以為是詐騙信件，但又覺得不安心，去郵局取件，打開看原來是國稅局寄的通知單。

陳男今天告訴媒體，前幾天不在家，郵差2次投遞掛號信沒人領，於是23日貼出紅色招領通知單，昨日回家看到單子，細看寄件單位發現是「國術局」，幾番思考納悶「我和國術局有何瓜葛」，認為是詐騙集團。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，後來有些不放心還是去郵局領取，真的有這封信，打開看原來是國稅局寄的通知催繳一筆新台幣2000元稅款。

郵局人員解釋，是「注音輸入法」少打一碼，要打「稅」，卻少打「ㄟ」，作業的是一名年輕郵遞士，在二次未能與收信人取得聯繫後，返回郵局製作招領通知單、再放於當事人信箱中，由於每天打100至200封通知單才忙中有錯，將再檢討改進。（編輯：謝雅竹）1140626

#郵局
#台東市
#國稅局
延伸閱讀
歐悅集團執行長地面師手法詐欺逾3億 彰檢求刑10年刑事局與LINE合作打擊投資詐騙 停權7.3萬異常帳號詐團設粉絲專頁 數發部將找Meta高層討論帳號管理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：