電信業強攻影視 原創內容上陣

（中央社記者江明晏台北14日電）電信業強攻OTT，祭出原創內容上陣，台灣大打造華人首支原創歌舞短片「奇幻書店」；遠傳friDay影音看好台劇成為聚眾要角，近期將獨家上架台灣第一部政治影集「國際橋牌社」。

台灣大哥大打造華人首支原創歌舞短片「奇幻書店」，已於日前殺青，歌手出身的Darren邱凱偉、閻奕格擔綱男女主角，兩人日前於除夕賀歲節目「2020超級巨星紅白藝能大賞」錄影現場歌舞演出主題曲「有一種秘密」首度曝光，完整版的「奇幻書店」影片預計3月於YouTube和myVideo上映。

「奇幻書店」故事發生在一間看似平凡的小書店，店長邱凱偉繼承並守護著店裡一個巨大的秘密，包辦詞曲創作的電影導演小忍-李洹宇，將店長的心情掙扎都寫進主題曲「有一種秘密」中。

台灣大表示，「奇幻書店」是台灣大「勇敢追夢計畫」的第4屆作品，也是第一部台灣大培植的歌舞戲劇短片，期望搭建多元舞台，讓影視音人才發揮。

這次勇敢追夢計畫得主小忍2018年以音樂劇「我知道」奪下台灣大2018「第12屆myfone行動創作獎」微電影首獎，因而成為重點扶植對象，經過與台灣大一年來的合作互動，共同打造出歌舞短片「奇幻書店」。

迎來2020年，遠傳電信旗下影音平台friDay影音將於1月20日起獨家上架網路討論度相當高的台灣第一部政治影集「國際橋牌社」。

根據friDay影音統計，2019總收視人數成長超過4成，全年戲劇類較去年同期成長近1.5倍、動漫也成長近1倍，OTT儼然呈現穩健成長起飛的趨勢，在這個以內容為王的時代，friDay影音透過大數據分析，找到具有觀影市場潛力的內容缺口，例如發現過去看電影和看戲劇的觀眾分屬不同族群，有新劇或新電影上架才會各自回流，回訪期較長，因此，過去一年多以來，friDay影音藉由布局韓劇、韓影，交叉培養出一群同時看影、劇的忠誠用戶，成功讓用戶的回訪期縮短。

friDay影音觀察，除了韓國影劇，台劇已然是個不可忽視的聚眾要角，friDay影音架上的「俗女養成記」、「鏡子森林」等台劇，上線後觀影收視表現不俗，成為friDay影音收視人口成長的主要動能之一，看好台灣原創劇會是下一波市場競爭標的。

「國際橋牌社」是台灣首部政治影集、以台灣史實為根基的戲劇作品，記錄超過百位當時相關政商人物，由楊烈、林在培、周孝安、陳妤等多位老中青三代演員主演，背景在1990年代，講述台灣民主化進程的政治鬥爭故事，面對中、美、日三強勢力的介入，台灣政局進入紛亂時代，六名年輕男女，懷抱各自心思與理想，在高層爭權奪利的鬥爭中，走出自我人生道路的故事。（編輯：張均懋）1090114