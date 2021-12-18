樂團乩童秩序首次開唱 台北場邀唐寶寶同樂

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樂團乩童秩序近日展開巡迴演唱會，率先開唱的台北場邀請10多名樂山教養院的唐氏症院童體驗演唱會。（乩童秩序提供）中央社記者王心妤傳真 110年12月18日

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（中央社記者王心妤台北18日電）樂團乩童秩序成軍超過20年首開唱，近日展開台灣巡演，台北場演唱會更邀請10多名樂山教養院的唐氏症院童體驗演唱會，唐寶寶們也熱烈給予回饋，讓乩童秩序備感窩心。

乩童秩序1995年成軍，1999年發行首張專輯「愛會死」探討人性關懷，歌詞直接描述人的愛慾情仇；團員們20年來都有各自的音樂事業，直到鼓手Eric過世，才讓剩下的3名創始團員決定重啟演出。

乩童秩序去年將新專輯「金剛鳳凰」中歌曲上架音樂串流平台，也選在今年末開始首次專場巡迴演出，明天將在高雄LIVE WAREHOUSE開唱，26日轉戰Legacy台中。

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乩童秩序8日在台北Legacy舉辦「宇宙輪迴派對」演唱會，並演唱「假如妳再見到我」、「變身」、Then We Tango、「快會慢」、「愛在十字路口亂走」、「無敵」等新歌舊曲，安可曲則是重現「我愛世紀末」。

台北流行音樂中心董事長黃韻玲看完演唱會表示，「唱完我愛世紀末，跨越新的維度；來到新的世紀，乩童秩序從來就不只是音樂創作，更是內在深層的療癒淨化。」（編輯：陳政偉）1101218