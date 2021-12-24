韋禮安英文新輯「我醉清醒」 自揭酒後糗事

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（中央社記者王心妤台北24日電）歌手韋禮安推出全新英文專輯I'm More Sober When I'm Drunk（我醉清醒），辦聽歌會分享創作契機。韋禮安自揭糗事，今年到中國工作曾因為喝「混酒」酒醉，甚至倒地無法動彈。

韋禮安今天正式發行英文專輯I'm More Sober When I'm Drunk（我醉清醒），包含R&B、chill trap、EDM等多種曲風。韋禮安在23日的聽歌會上分享，歌曲提到用酒精療癒情傷經驗的確來自真實生活經驗，但創作只是創作，並非完全真實紀錄，「還好我會寫歌，對我來說這也是一種療癒過程。」

聽歌會安排在拍攝專輯概念「實驗短片音樂影集」中出現的酒吧舉辦，打造一日限定酒吧，邀請大家越醉越清醒，唱片公司也製作限定版調酒和歌詞版酒單。

談起酒醉經驗，韋禮安回憶今年赴中國工作時，因為喝混酒而酒醉。他笑說：「那天回去大吐特吐，頭痛欲裂，攤在地上沒有力氣把嘔吐物清乾淨，只能爬到比較不臭的地方。」他更直言，這麼慘的經驗是人生首次。

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對於赴中國工作，韋禮安坦言因為與家人分開許久，因為思念更珍惜家人與朋友，「回來後第一次跟家人吃飯時突然很想哭。」韋禮安表示，和女友重逢反而覺得感情更加堅定，至於是否因此有結婚衝動，他笑說：「總之有好消息會讓大家知道，現在的好事就是要發專輯。」

I'm More Sober When I'm Drunk的實體、黑膠、數位已經全面發行，專輯影集則於28日起在韋禮安YouTube頻道陸續上架。（編輯：陳政偉）1101224