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張皓然追尋光影 紀錄片「嶼光同塵」探討文明光害

2021/12/24 20:30
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（中央社記者王心妤台北24日電）有導演、攝影雙重身分的張皓然推出公視紀實電影「嶼光同塵」，以「光」為主題，記錄世界各地絕美光影，也記錄下都市光害衝擊，重新思考光的功能與需求，以及與人類並存關係。

張皓然透過公視表示，他因工作成為「與光工作的人」，因此產生疑問決定用影片記錄追尋答案過程。片中記錄北極圈的極光、印度恆河的日出、北海的古老帆船、東加群島的海洋、台東池上的溪流與水田、合歡山雲海司馬庫斯星空等光景，也拍下霓虹燈等都市光害。

張皓然表示，眼睛因為長期暴露在夜晚也明亮的現代都市，暗視覺已疲勞到無法作用，但像是連江縣通過「連江縣光害管制自治條例」，成為全國第一個立法管制光害的縣市，遊客將可欣賞不受光害影響的藍眼淚。張皓然表示，「馬祖過去因實施戰地政務具有燈火管制，時光流轉如今立法保護環境中的『暗』，別具意義。」

片中也記錄下照明設計師周鍊踏查台北植物園，並分享燈光設計原則和人與建築間的關係，周鍊表示，「當我們感受到光的力量，調整及創造環境，讓光的視覺功能及心理需求合而為一，這就是我們追求的境界。」

另外還有推動友善光環境城市的台灣暗空協會，理事長林正修在片中也分享，「宇宙中96%是暗能量，肉眼能看到的都是少部分，如果能謹記這點，對於自己有限的存在，便會了然。」

「嶼光同塵」今晚10時在公視播出。（編輯：張芷瑄）1101224

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