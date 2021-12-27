88歲阿嬤跳上小巨蛋 紀錄片見證獨居長者快樂生活

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公視紀錄片節目「極樂世界2」走進獨居長者世界，本季最後一個單元「老，是這樣！」，見證銀髮族長輩也能站上台北小巨蛋表演追夢。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月27日

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）獨居老人是否就與快樂絕緣，公視紀錄片節目「極樂世界2」走進獨居長者世界，見證他們如何活出快樂老年生活，88歲高齡阿嬤也能站上台北小巨蛋跳舞。

在影片中，67歲的廚師陳綏瑛面臨房東突然要收回房子，不得不搬出與過世的女兒有著共同回憶的老公寓，在重新找工作和房子的路上，都因年齡限制而處處碰到困難，但她透過「斷捨離」、製作料理過程中，慢慢找到新的生活方式。

談起獨居生活，陳綏瑛樂觀地說：「相較於年輕時，在生活上會有的一些包袱，老年生活最幸福的就是沒有人會再拘束你，現在的我就算只是在日常中煮些想要吃的東西，一天就心滿意足了。」

88歲的黃蔡花邊在先生過世後就一直獨自住在高雄老家，沒有隨著孩子到台北生活。花邊阿嬤每天都會為自己安排滿滿的行程，從晨跑、除草、煮三餐，甚至加入弘道老人福利基金會的仙角百老匯，登上台北小巨蛋表演。

黃蔡花邊表示，「我來這裡把跳舞當運動，和大家一起作伴，才不會無聊啊。」小巨蛋演出結束後，花邊阿嬤也開心地表示明年有機會還要再來演出，證明不管幾歲都能保持繼續學習，追求夢想。

台灣已是高齡社會，長者獨自生活可能難以避免。製作單位認為，「孤獨老去」或「獨居老人」在字面上似乎隱含孤寂、可憐等負面涵義。

製作單位指出，事實上許多長者依然有能力自力更生，有夢想會想去追尋，銀髮族在社會上應有的權利，不應隨著年齡增長而被剝削，期許紀錄片能以另一種視角，呈現出銀髮族的多元樣貌和平權議題。

「極樂世界2」本季最後一個單元「老，是這樣！」由藝人唐從聖擔任口述配音，將於28日晚上10時在公視頻道首播。（編輯：張雅淨）1101227