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香港記憶香港情影展開幕 邱垂正盼喚起觀眾記憶

2021/12/30 10:17（12/30 10:36 更新）
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「香港記憶香港情」線上影展29日舉辦開幕式，香港詩人關天林（左起）、香港導演潘源良、策進會秘書長杜嘉芬、啦啦隊女神Yuri（陳怡叡）、陸委會副主委邱垂正、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、導演黃明川、金枝演社創辦人游蕙芬、佳映娛樂總經理劉嘉明出席。（佳映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 110年12月30日
「香港記憶香港情」線上影展29日舉辦開幕式，香港詩人關天林（左起）、香港導演潘源良、策進會秘書長杜嘉芬、啦啦隊女神Yuri（陳怡叡）、陸委會副主委邱垂正、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、導演黃明川、金枝演社創辦人游蕙芬、佳映娛樂總經理劉嘉明出席。（佳映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 110年12月30日
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（中央社記者王心妤台北30日電）「香港記憶香港情」線上影展昨晚舉辦開幕式，放映謝賢、馮寶寶、林雪主演的「殺出個黃昏」。陸委會副主委邱垂正出席表示，每部電影都是精挑細選過，能喚起觀眾的香港記憶。

「香港記憶香港情」由財團法人台港經濟文化合作策進會主辦，代理董事長、陸委會副主委邱垂正、策進會秘書長杜嘉芬、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、金枝演社創辦人游蕙芬、香港導演潘源良、香港詩人關天林、導演黃明川、承辦單位佳映娛樂總經理劉嘉明、影展講座主持人張士達等人均出席，啦啦隊女神Yuri（陳怡叡）則化身成女殺手，成為一大亮點。

此次影展選出「淪落人」、「好好拍電影」、「狂舞派3」、「金都」等片，帶領觀眾重見香港風華。

此次配合開幕片扮裝成女殺手，Yuri表示，從以前就是港片的忠實粉絲，從經典老片「唐伯虎點秋香」、「與龍共舞」到近年的「狂舞派3」都非常喜歡，這次能有機會變裝，她笑說：「每次演出都是飾演活潑、甜美大剌剌的女生，希望未來能有機會挑戰冷酷的殺手，今天也算是圓夢了。」（編輯：李錫璋）1101230

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