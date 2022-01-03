高雄跨年收視飆全國第1 羅志祥花蓮復出秀無緣前3

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歌手羅志祥在花蓮跨年晚會展現20分鐘熱舞復出秀，現場擠爆10萬名粉絲觀看，PTT論壇討論話題不斷，不少粉絲也紛紛替他加油打氣。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月3日

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）2022跨年晚會電視台收視率今天陸續出爐，由高雄跨年蓬萊舞台以2.50、逾153萬人收看成為全國第1；緊接在後分別是台北和台中跨年晚會，歌手羅志祥復出秀的花蓮跨年晚會則無緣前3。

根據尼爾森去年12月31日、今年1月1日跨夜收視數據統計，「2022台灣燈會會前會－高雄跨年蓬萊舞台」以平均收視2.50，總收視人口約153萬8000人，占收視全國第1。第2、3名分別是「台北最HIGH新年城跨年晚會」1.70、「2022閃耀台中跨年夜」1.30。

轉播高雄跨年蓬萊舞台的民視表示，收視最高點3.46落在來自高雄的台語金曲歌王許富凱，他一出場就5G連線另一端的「高流舞台」主持人蔡昌憲，雙邊主持群互相PK，把氣氛炒到最高點；兩名女神安心亞和郭書瑤也分別衝出2.47、2.33的高收視率。

台北跨年晚會部分，轉播的東森電視表示，最高收視是在倒數時刻，25至49歲區間最高收視達5.77；另外兩個25至49歲區間收視高點，則是茄子蛋和黃小琥的3.77、3.47。

而今年跨年夜話題最高的羅志祥，在花蓮跨年晚會展現20分鐘熱舞復出秀，現場擠爆10萬名粉絲觀看，PTT論壇討論話題不斷，不少粉絲紛紛替他加油打氣：「看了你的表演，很認真很炸場很帥」、「依舊是那個舞台魅力滿滿的亞洲舞王」。

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羅志祥的表演時段收視率，在三立都會台25至49歲區間最高收視達1.14，MTV轉播25至39歲區間最高收視1.17，Vidol YouTube觀看人次39萬4778人，三立電視YouTube有185萬8634觀看人次。

轉播花蓮跨年晚會的三立表示，由於羅志祥復出吸引各界關注，許多平台爭相到現場直播，實際總觀看人數無法統計；不過據尼爾森數據統計，「2022花蓮太平洋觀光節」收視率約排在當天全國第70名。（編輯：張雅淨）1110103

2022跨年晚會電視台收視率3日陸續出爐，當晚收視前3名分別是高雄、台北、台中，歌手羅志祥（中）復出秀的花蓮跨年晚會則無緣前3。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月3日

高雄跨年蓬萊舞台由雙人搞笑組合「浩角翔起」浩子（右2）、阿翔（左2）搭檔藝人吳姍儒（Sandy）（左1）主持，以平均收視2.50，總收視人口約153萬8000人，占收視全國第1，收視最高點3.46落在來自高雄的台語金曲歌王許富凱（中）。（民視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月3日

2022跨年晚會電視台收視率3日陸續出爐，由高雄跨年蓬萊舞台以2.50、逾153萬人收看成為全國第1，藝人安心亞（中）的表演也在當晚衝出高收視率。（民視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月3日