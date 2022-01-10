EVERGLOW成員王怡人未行跪禮引戰 官媒護航遭嗆沒資格給忠告

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韓國女團EVERGLOW的中國籍成員王怡人（左3）日前因在簽名會，未跟隨其他韓國成員跪下行大禮，引發韓國人不滿。（圖取自instagram.com/official_everglow）

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國女團EVERGLOW的中國籍成員王怡人日前因在簽名會，未跟隨其他韓國成員跪下行大禮，在中國媒體及社群網路大獲讚賞，並批評韓國網友「太敏感」，引發韓國人不滿；有韓國學者發聲要中國先學會尊重他國文化。

EVERGLOW日前舉辦專輯簽名會時，因適逢新年將到來而一起在舞台上對台下歌迷行大禮，韓國的傳統大禮為跪拜姿勢，一般會在過年、中秋等重要節慶及場合如此行禮。不過王怡人當天並未跟隨成員行動，而是以握拳拜年的方式表示祝賀。

這次簽名會影像在中國社群網站微博掀起熱議，網友紛紛轉發並加上「中國人不行大禮」等關鍵字，引發韓國媒體關注，以「不行大禮的韓團成員在中國大受稱讚」等標題報導，引起許多韓國網友反感，認為王怡人無視韓國文化。

事實上，這並非王怡人第一次未與成員一起行大禮，在王怡人之前，也有許多韓團外籍成員因文化差異等因素，選擇不行大禮，但並未像這次事件般受矚。比起未行大禮，中國網友及媒體的態度可能更是引起韓國人反感的原因。

韓聯社報導，中國官媒環球時報9日為此撰文，稱王怡人未下跪拜年而遭韓國網友謾罵，認為韓國人對中國文化「過度反應」，並說韓國人的這類批評「可能成為宣傳韓國文化的絆腳石」。

對此，致力宣傳韓國文化的韓國誠信女子大學教授徐敬德今天在社群網站發文表示：「我倒是想反問，環球時報有資格做這種忠告嗎？」

徐敬德指出，EVERGLOW所屬經紀公司樂華娛樂在2020年曾被中國當局懲戒，原因是EVERGLOW出席韓國勞軍活動，當時中方批評「無法理解處於分裂狀態的韓國這種勞軍文化」。徐敬德說：「中國人主張在韓國也要堅持不下跪的中國傳統同時，卻也沒有打算了解韓國的勞軍文化。」

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他也提到，魷魚遊戲、地獄公使等韓劇明明沒有在中國發行，卻到處都能看到盜版影片，「中國希望自身文化獲得尊重之前，應該先學習如何尊重他國文化」。

王怡人目前已透過經紀公司宣布，因學業因素必須暫時返回中國，原訂行程將由另外5名成員按規劃進行。但在此敏感時間點宣布暫停活動，也讓韓國網友質疑，王怡人是否會與其他曾在韓國活動的中國籍前輩一樣，將活動重心轉回中國。（編輯：陳惠珍）1110110