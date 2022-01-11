彭佳慧跨界古典開唱壓力大 簡文彬虎頭驚豔全場

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（中央社記者王心妤台北11日電）金曲歌后彭佳慧、音樂教父羅大佑將攜手衛武營藝術總監簡文彬，在衛武營歌劇院舉辦音樂會。簡文彬為讓觀眾感到用心，在後腦秀出「虎頭」，彭佳慧則說壓力大，盼對方手下留情。

彭佳慧、羅大佑將與簡文彬於2月12日、13日，在高雄衛武營歌劇院舉辦「大玩樂家－羅大佑x簡文彬x彭佳慧跨樂衛武營音樂會」，並由華語樂壇資深音樂人劉慕堯擔任總策劃，其中精選12首歌曲由金曲音樂人鍾興民操刀重新編曲。

今天記者會上，簡文彬為了讓觀眾感受表演的用心，特別在後腦勺做出老虎圖案的雕髮，站在一旁的彭佳慧則秀出美背，一帥一美的「背殺」驚豔全場。

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此次也是彭佳慧入行首次以不插電方式搭配交響樂團表現古典編曲曲目，讓她用「入行25年最大挑戰」形容。彭佳慧表示，「一想到羅大佑老師將坐在台下親自鑑賞，加上還要1打80與身後的交響樂團合作，我就不由自主發抖，我想今年應該無法舒服過年了。」

彭佳慧表示，收到編曲後就歷經無數次後悔，因為每首歌的細節都很多，「幾乎是整個打掉重練。」她更笑說想送紅包給簡文彬，希望對方手下留情。（編輯：張雅淨）1110111