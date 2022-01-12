蔡振南新作搭檔安心亞父女情動人 自曝聽力剩4成

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演員蔡振南（左）、安心亞（右）在迷你影集「浪我在你身邊」首次搭檔合作，詮釋動人父女情，也意外發現戲外兩人有很多共通點。（浪LIVE提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月12日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）電影「當男人戀愛時」導演殷振豪執導的新作「浪我在你身邊」今天舉行首映記者會，演員蔡振南、安心亞飾演父女，意外都有聽力受損經驗，蔡振南更自曝聽力只剩4成得戴助聽器輔助。

安心亞在劇中飾演患有社交恐懼症的「魚兒」，在檳榔攤工作的她，擁有好歌喉卻只敢對手機直播唱歌，意外翻轉人生；三金得主蔡振南則飾演安心亞的父親，兩人合作後才發覺現實生活中有很多共通點，例如都曾有聽力受損經驗。

蔡振南今天分享，自己雙耳患有耳鳴超過30年，後來又因不小心摔倒導致耳膜破損，現在雙耳剩下4成聽力，日常生活得戴助聽器輔助，但在拍戲時不習慣戴，「我喜歡全心投入在情境中，看著對方的眼神和唇語，大概都能知道對方講什麼。」

安心亞則因小時候受傷，導致左耳聽力僅剩2成，在青少年期相當自卑內向，「當時覺得自己未來能擁有一點成就的信心都沒有。」也因為聽力不好，讓安心亞更努力把聲音聽清楚，練好音準也重拾自信，不因耳疾困擾而自暴自棄。

安心亞透露，自從兩人合作後，現在仍時常保持聯絡，開心自己有了另一個爸爸，蔡振南也常跟安心亞說：「寶貝女兒加油。」寫過多首暢銷金曲的蔡振南被問是否願意為「女兒」寫歌，蔡振南也爽快回應：「如果她需要，我當然義不容辭。」

金鐘獎女配角獎得主孫可芳則演出安心亞的同事、性格嗆辣的檳榔西施，還露出小蠻腰挑戰出道最清涼尺度，形容自己生性保守的她，笑說拍戲期間得靠一直催眠自己是辣妹才能完成演出。

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殷振豪也交代孫可芳要學說髒話，不過她向演員男友劉冠廷請教時，對方只回應：「妳這樣好嗎？」讓她又氣又好笑。至於這回造型突破是否有向劉冠廷報備，孫可芳吐槽：「我才不會報備，他自己都拍那麼多裸戲了。」

「浪我在你身邊」還集結柯叔元、曾莞婷、林鶴軒、黃冠智、「嚎哮排演」蕭東意與黃建豪等卡司參與，將於1月14日起每週五、六晚上8時20分，在YouTube「浪我在你身邊」官方頻道首播，一連播出2集，也將於LINE TV同步播出，全劇共8集。（編輯：張雅淨）1110112

迷你影集「浪我在你身邊」12日舉行首映記者會，演員林鶴軒（左）、蔡振南（後左4）、安心亞（後左5）、柯叔元（後右3）、曾莞婷（後右4）等人出席。（浪LIVE提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月12日