潔西卡雀絲坦組跨國間諜團隊 自曝拍戲失足撞地

（中央社記者葉冠吟台北17日電）勇奪全美新片票房冠軍的好萊塢諜報動作片「355：諜影特攻」，集結演員潔西卡雀絲坦、潘妮洛普克魯茲組成跨國間諜團隊飆戲，雀絲坦自曝拍戲時失足撞地，誤以為自己腦袋掉出來。

潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）日前和潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）一起上「詹姆斯柯登深夜秀」宣傳電影時自曝，在拍攝一場打鬥戲時，她的頭部不慎撞上大理石地板，最後緊急被送往醫院。

雀絲坦回憶：「我當時因為錯估距離而摔倒，就這樣撞到我的頭，我還聽到很大一聲東西裂開的聲音，當下每個人都停下動作，看起來非常害怕。」

雀絲坦表示，自己當下也嚇傻了，直到她的特技替身走到她面前，「她是個可愛的法國人，不太會說英文，她走過來對我說『對不起，但我必須把它放回去。』我呆坐在那心想『把什麼放回去？我的大腦現在掛在我臉上嗎？』」

雀絲坦提到，「我想她只是把我頭上的一個瘀青推回去，但在那之後我還是去了醫院檢查以防萬一。」克魯茲則坦言，「事發當日我真的很擔心，我們不得不說服妳去醫院，因為妳不想去。」雀絲坦敬業的態度，著實令所有人捏了一把冷汗。

「355：諜影特攻」（The 355）描述當可怕的毀滅性武器落入跨國犯罪組織的手中，中央情報局（CIA）探員「梅絲」（潔西卡雀絲坦飾）決定找來各國的情報組織菁英，組成一支超越國界的間諜團隊「355」，試圖阻止第三次世界大戰發生。全片將於19日全台上映。（編輯：張雅淨）1110117

好萊塢諜報動作片「355：諜影特攻」集結潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）（左起）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、露琵塔尼詠歐（Lupita Nyongo）、黛安克魯格（Diane Kruger）等組成跨國間諜團隊。（車庫娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月17日