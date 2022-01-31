更多編輯台推薦新聞：
壽山台灣獼猴壓力太大成「白猴」 人類餵食是元凶
生活

壽山台灣獼猴壓力太大成「白猴」 人類餵食是元凶

護理師自願照顧確診者奮戰2個月 患者出院感激喻「菩薩」
地方

護理師自願照顧確診者奮戰2個月 患者出院感激喻「菩薩」

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

林志玲與AKIRA當爸媽秀「親子照」日網友獻祝福

2022/1/31 11:12（1/31 11:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
47歲的台灣名模林志玲（右）2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚。（圖取自facebook.com/EXILEAKIRA.official）
47歲的台灣名模林志玲（右）2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚。（圖取自facebook.com/EXILEAKIRA.official）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京31日綜合外電報導）40歲日本男星AKIRA今天透過社群網站Instagram宣布，跟47歲妻子、台灣名模林志玲的第一個孩子已出生，並Po出一家三口手牽手的「親子合照」，不少日本網友紛紛留言獻上祝福。

日本每日體育報導，日本團體放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）在自己的Instagram上用英文寫著，Thank you for coming into our family！（謝謝來到我們家），並附上一張大小手指特寫的「親子合照」。

AKIRA還說，明天就是農曆新年，在向大家拜年同時也分享這份愛與感謝的心情，並祝願新的一年對大家來說，每一天都是很美好的日子。

AKIRA跟林志玲2011年因演出結緣，2019年6月步入禮堂。

報知體育報導，不少日本網友留言「恭喜啊」、「一定要打造一個幸福的家庭」、「小孩出生了嗎？真是驚喜」等，對兩人喜獲愛的結晶獻上祝福。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110131

延伸閱讀
林志玲47歲生兒子 生日發文「所有美好來得剛剛好」曝喜訊林志玲除夕宣布當媽：終於等到小天使誕生
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族