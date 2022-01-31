林志玲與AKIRA當爸媽秀「親子照」日網友獻祝福

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京31日綜合外電報導）40歲日本男星AKIRA今天透過社群網站Instagram宣布，跟47歲妻子、台灣名模林志玲的第一個孩子已出生，並Po出一家三口手牽手的「親子合照」，不少日本網友紛紛留言獻上祝福。

日本每日體育報導，日本團體放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）在自己的Instagram上用英文寫著，Thank you for coming into our family！（謝謝來到我們家），並附上一張大小手指特寫的「親子合照」。

AKIRA還說，明天就是農曆新年，在向大家拜年同時也分享這份愛與感謝的心情，並祝願新的一年對大家來說，每一天都是很美好的日子。

AKIRA跟林志玲2011年因演出結緣，2019年6月步入禮堂。

報知體育報導，不少日本網友留言「恭喜啊」、「一定要打造一個幸福的家庭」、「小孩出生了嗎？真是驚喜」等，對兩人喜獲愛的結晶獻上祝福。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110131