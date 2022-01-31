林志玲47歲生兒子 生日發文「所有美好來得剛剛好」曝喜訊

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（中央社記者龍柏安台北31日電）「台灣第一名模」林志玲今天在IG上宣布喜訊，除夕當天正式升格為人母，她的經紀人則隨後證實林志玲生的是兒子，其他細節則不透露，僅簡單說：「希望和大家共享喜悅。」

林志玲在2019年閃電宣布結婚，對象是日本男子團體放浪兄弟的AKIRA，婚後就把重心放在家庭，並長期定居日本。

去年底林志玲在生日當天於臉書上發文：「感謝每一顆真心，感謝每一個奇蹟感謝無法逆齡的自己，一直勇敢，一直柔軟。」並在文末提到，「感謝所有美好，都來得剛剛好」。當時就引發外界臆測她是否懷孕了。

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剛滿47歲的林志玲，趕在農曆年前升格當媽，她在IG上PO出大手牽小手的照片，開頭就用英文寫下Thank you for coming into our family. 終於、終於等到小天使誕生到我們家。主動向外界分享這個好消息，不少藝人也紛紛留言恭喜道賀。

而林志玲的老公AKIRA，也同步臉書上發文，開頭也用相同的英文來宣布喜訊，他並寫下：「只要持續抱持正面的希望，前方就會有充滿愛的明亮未來，明天就是新年了，衷心期盼能藉由分享這份愛和感謝的心情，預祝大家新的一年，都能有個美好的開始。」（編輯：方沛清）1110131