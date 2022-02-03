魏德聖線上座談 與北美巴西僑胞談17世紀台灣

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「從電影看台灣—與魏德聖導演對談」座談會與會僑胞對古帆船節的計畫相當感動，希望政府及企業能重視這項活動，他們在海外也會儘量協助。（謝如欣提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年2月3日

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（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）導演魏德聖29日參與北美蔚藍人文堂主辦的「從電影看台灣」線上座談會，他與旅居巴西的策展人謝如欣暢談如何透過電影看待17世紀荷蘭人殖民的台灣，讓世界走進台灣。

魏德聖的「台灣三部曲」包含5部電影，1部紀錄片、1部3D動畫及3部講述將近400年前荷蘭人抵台至鄭成功入台為止的故事。

美國洛杉磯線上講座「蔚藍人文堂」1月29日舉辦「從電影看台灣—與魏德聖導演對談」座談會，邀請致力於海外推廣台灣電影的巴西僑務促進委員謝如欣擔任引言暨與談人，與魏德聖對談他過去作品的拍攝理念、三部曲的未來，以及如何透過電影讓世界看到台灣，進而把世界吸引到台灣，最後開放觀眾提問及分享心得。

美國洛杉磯線上講座「蔚藍人文堂」29日舉辦「從電影看台灣—與魏德聖導演對談」座談會。（謝如欣提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年2月3日

魏德聖表示，從這400年的歷史來看，台灣融合了漢人、原住民、歷史殖民時代外國移民（荷蘭、西班牙、日本等國），甚至近年來加入的新住民，就像是一個充滿民族融合的母親島，這部分相信同樣身為移民的海外僑胞更能體會。

魏德聖認為，透過這塊土地上不同民族的角度去觀看並詮釋17世紀的台灣相當重要，所以這三部主要電影分別以當時來台的漢人海盜與工人、強占殖民的荷蘭人，以及台灣原住民西拉雅人，講述同一時期的故事，讓觀眾從不同的角度去看待自己家鄉的歷史。

魏德聖說，2024年是台灣被外來殖民者發現400年的重要里程碑，也是台灣歷史的開始，除了透過電影讓世界認識台灣，也要促使世界走進台灣。

魏德聖計畫重建當時的古帆船，2024年由南島的原住民乘各族小船至台灣這個母親島的安平港會合上古帆船，往北航行至各國宣傳，並向各國的帆船博物館發出邀請函，盼望未來能在台灣舉辦17世紀古帆船世界嘉年華會，促使國際走進台灣，不僅達到柔性文化交流，亦促進台灣觀光。

魏德聖說，目前「台灣三部曲」將改以寫實2D形式呈現，紀錄片「尋找福爾摩莎」及3D動畫「達娜米」不變，依進度在2024年上映，並在年後一週左右正式重啟，已完成設計的古帆船建造亦同時動工。

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與會僑胞對古帆船節的計畫相當感動，希望政府及企業能重視這項活動，僑胞們在海外也會儘量提供協助。

巴西聖保羅大學（USP）台灣電影展策展人之一謝如欣表示，電影是在海外推廣台灣文化的最佳工具，今年已獲光點計畫支持，預計在9月將「賽德克．巴萊」等片帶到巴西，讓更多的巴西觀眾看見台灣豐蘊的文化，也期待2024年能結合「台灣三部曲」相關計畫，吸引巴西觀眾走向台灣。（編輯：郭中翰）1110203