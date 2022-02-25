桂綸鎂讚江雲之間精彩 邵雨薇觀影不捨烏俄盼和平

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（中央社記者王心妤台北25日電）金馬影帝張震演出的舞台劇「江/雲．之/間」今晚重演，現場星光熠熠，影后桂綸鎂觀影前說，雖自掏腰包看過，但意猶未盡仍二刷，藝人邵雨薇也來支持，談及烏俄戰爭盼世界和平。

導演賴聲川經典作品「暗戀桃花源」全球演出逾萬場，劇作戀人江濱柳與雲之凡因戰爭產生的遺憾與留白，賴聲川以新戲「江/雲．之/間」補遺書寫，並邀請張震與蕭艾合作演出。

「江/雲．之/間」將於228連假期間限定加演，今晚藝人陳柏霖、桂綸鎂、邵雨薇、簡嫚書、黃鐙輝、黃大煒、劉亮佐父子及張震的哥哥張翰都出席觀影。

陳柏霖表示，是收到張震的邀請，桂綸鎂則是去年購票看完仍意猶未盡，這次收到邀請便開心來「二刷」，她也許願之後能挑戰舞台劇。

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邵雨薇透露，身邊朋友都說過這部劇很感動。被問到男友吳慷仁在臉書有感烏俄情勢緊張發文「願世界和平」，邵雨薇說：「看到烏克蘭人在毫無防備下受到攻擊，突然遭遇巨大的危險，真的很難過，希望和平。」

張翰今晚與妻子林利霏一起現身，張翰表示其實上次演出就看過了，上半場結束還看到落淚，也稱讚張震演出精彩。他也提到張震曾說很喜歡這個劇本，花了很多心力準備，「雖然排練時間沒有很長，但我覺得他準備的很充分，也有跟他說我們會來加油。」（編輯：張芷瑄）1110225