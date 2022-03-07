莫愛芳接戲不忘蛋糕副業 破百萬訂單卻苦無蛋用

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金鐘獎得主莫愛芳（圖）在新戲「船到橋頭不會直」飾演里長夫人兼豬腳店老闆娘。（客家電視台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月7日

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）來自印尼的新移民演員莫愛芳，曾創下首次演戲就拿下金鐘獎的亮眼成績。她在客家電視台新戲飾演豬腳店老闆娘，戲外則是印尼蛋糕達人，過年前訂單甚至破百萬，卻苦無蛋製作。

客家電視台今天發布新聞稿分享，莫愛芳2007年以電視電影作品「娘惹滋味」獲頒金鐘獎單元劇最佳女主角，近年來也能在許多台灣影視作品看到她身影。最近莫愛芳在新戲「船到橋頭不會直」飾演里長夫人兼豬腳店老闆娘，飾演楊小黎的新住民媽媽。

不過，戲外莫愛芳不賣豬腳，改賣印尼蛋糕、點心，多年經營已培養出一批忠實粉絲，除了在網路販售，也會在各地印尼商店販售，她表示，這份副業收入是她一年的生活費。

今年過年前正值訂購高峰期，訂單金額高達新台幣500萬元，莫愛芳為此還事先向劇組告假10天回家趕訂單。無奈遇上台灣嚴重缺蛋潮，印尼的千層蛋糕需要大量雞蛋，一個蛋糕就要用近50個蛋黃，一天要用100斤以上。

莫愛芳焦急地成天找蛋，甚至拜託中南部的印尼商店南蛋北送，她笑說：「店家幫忙找雞蛋，我做蛋糕給他們販售，互相幫忙才能繼續營業。」最後還是只消化近一半左右的訂單，好在客人都能體諒，紛紛表示願意等，就是一定要吃到莫愛芳做的蛋糕不可。

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「船到橋頭不會直」描述一名從小自認諸事不順的女主角家家，長大後離開家鄉到都市打拚，好不容易存了點資金創業，卻遭閨蜜背叛逃回家鄉，更加深她給自己的「魯蛇」標籤。當她回到家鄉重新開始，在青梅竹馬緣投的幫助下找回值得奮鬥的人生。

全劇由導演林宏杰執導，楊小黎、吳政迪、謝其文、莫愛芳、王自強等人主演，將於4月11日起，每週一到四晚上10時將於客家電視、YouTube播出。（編輯：管中維）1110307