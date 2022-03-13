莊凱勛「妮波自由式」成變裝美魔女 妖嬌顛覆形象

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）紅杉娛樂推出以台北為背景的影集「妮波自由式」，辛辣尺度挑戰台劇天花板，找來演員莊凱勛飾演酒吧老闆，與姐妹淘林思宇、陸夏、張書豪一同詮釋都會裡愛情友情的酸甜苦辣。

「妮波自由式」劇組今天舉辦卡司發布會，全劇籌備4年多，劇情致敬經典美劇「慾望城市」，也呼應時空變化加入YouTuber和Podcaster元素。林思宇白天是潮流網站編輯Pony，晚上則是Podcast節目「妮波自由式」主持人；莊凱勛則化身喜愛變裝的MAMA，造型妖嬌多變，在東區經營酒吧。

張書豪則是繼電影「女朋友。男朋友」後再次詮釋同志角色，在戲中飾演網紅經紀人，保守又相信真愛存在；外型甜美的陸夏性感與帥氣兼具，職場上是搶新聞不擇手段的娛樂記者，在情場則是撩妹高手。

在外型上莊凱勛的轉變最大，開拍前還特地去Drag Queen（變裝皇后）酒吧見習，並透露自從拍完電影「美國女孩」後，頭髮就沒剪，意外等到這部戲，笑說是長髮把角色召喚來的。

莊凱勛也分享這部戲的主要訊息是友誼，「希望讓大家看到LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群的生活縮影會有共鳴。」影集預計6月開鏡，今年底或2023年初上線。

近期影集「初擁」劇組發生拍攝意外，2名工作人員墜谷不幸離世，引來外界關注，不少藝人公開呼籲重視工作環境安全，莊凱勛也把社群頭像換成黑色哀悼。

莊凱勛坦言，自己入行快20年，早些年工作環境、安全確實不好，現在雖有進步，但永遠都有再進步的地方。當他看到新聞時相當難過，「我們不是劇組的人，唯一能做的就是用這個方式默哀，不管台前幕後的人都應該被照顧到」。

莊凱勛指出，台灣環境不論在法律和人情上，談到情理法，都會把情放在最前面，影視工業化喊很久，但其實一直還沒達到。

莊凱勛提到，「我身上也有很多傷，小時候覺得那是敬業，常常聽到『幫個忙嘛』、『最後一場戲了』，長大之後才會覺得，那也是環境不夠強壯。」期盼影視工作環境能改善。（編輯：張雅淨）1110313