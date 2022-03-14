林暉閔黃新皓死對頭變情侶 新戲體現相愛相殺

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）BL劇「基因決定我愛你」今天舉辦發布記者會，演員林暉閔、黃新皓在上一部戲「神之鄉」是死對頭，如今在新戲要詮釋情侶，讓兩人笑說真的是完全體現「相愛相殺」。

「基因決定我愛你」以3名青梅竹馬的朋友為主軸，故事內容涵蓋友情、親情、愛情，5名年輕人勇敢追愛。全劇從林暉閔飾演的Amber由海外回來後展開青春熱血純愛戀開始。

主要演員林暉閔、黃新皓、郭宇宸、林煒傑、李見騰、黃云歆、葉泓毅今天出席記者會，在現場分享拍戲趣聞。

林暉閔表示，這是自己首次演出耽美劇，也是第一次在劇中獻出男男吻，坦言接演猶豫很久，「很久沒有奮不顧身愛一個人，擔心沒辦法把這樣的感情詮釋好。」最後林暉閔點頭的原因，一方面是想和導演郝心翔合作，另一方面是想再次體驗愛一個人到付出全部的感覺。

而和林暉閔搭檔、詮釋伴侶的黃新皓，在上一部作品「神之鄉」中兩人是對立角色。黃新皓笑說，本來印象很差，之前在片場都不講話，現在反而要湊成一對演親密戲，「我心裡面有點緊張，我不確定我們關係能不能很好地處理CP感，要怎麼跟他談戀愛。」

沒想到林暉閔在劇組拍攝的第一場吻戲，竟然不是和黃新皓，而是另一名演員郭宇宸。郭宇宸也爆料起初本來計畫是借位，但因為導演想要畫面真實一點，林暉閔竟然就來真的，讓黃新皓一度假裝生氣吃醋說，「有二手的感覺」，讓全場笑成一團。

「基因決定我愛你」片頭曲找來黃氏兄弟演唱「Bye了極限」，片尾曲則是歌唱選秀節目「聲林之王3」新科總冠軍柏霖，替影集創作的「蝴蝶」。

影集已在今天白色情人節中午12時，於KKTV、愛奇藝國際版台灣首播，以及GagaOOLala平台海外首播，英國、法國、德國、日本、美國、加拿大等國也將陸續上架。（編輯：張雅淨）1110314