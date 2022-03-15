陶晶瑩透露納豆病況 持續進步能正常說話

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（中央社記者王心妤台北15日電）41歲藝人納豆1月因腦出血開刀住院，女友依依日前貼出兩人戶外牽手照也公開病況，好友陶晶瑩今天透露納豆已能正常說話，且保持樂觀，每次見面都感受到他的身體狀況持續進步。

納豆（林郁智）今年1月24日因身體不適就醫，檢查發現腦出血症狀後立即開刀住院，並持續在院中休養、復健，經紀人已向各個工作單位請假到5月。納豆的舅舅新北市長侯友宜和納豆經紀人都表示，納豆還在醫院積極復健中。

陶晶瑩今天表示，她和丈夫李李仁及藝人阿Ken都有去探望，也有鼓勵納豆多走出病房曬太陽和散步。她透露納豆一直保持樂觀積極的心情，「越是這樣，進步也越快。」

陶晶瑩提到，醫生也肯定納豆的復健狀況，每次見面都能感受到納豆身體狀況持續好轉，「他很努力，每一分努力都能看得出來。」

陶晶瑩透露，依依不只長時間、也很用心照顧納豆，「我問她會不會太累，可以讓看護分憂一些，她也說不用。」陶晶瑩笑說，李李仁還打趣問納豆什麼時候要娶依依，「我就說，女生都還不知道要不要嫁。」（編輯：張雅淨）1110315