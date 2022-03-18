巴黎世界電影節放映活動「幸福路上」揭序幕

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（中央社記者王寶兒台北18日電）2022世界電影節將於明天起登場，文化部駐法國台灣文化中心推選台灣動畫電影「幸福路上」於巴黎電影院放映，為電影節揭開序幕。

「世界電影節」前身（Festival du Cinema du Monde）為「外國電影週」（Semaine des cinemas etrangerss）放映活動，由「巴黎外國文化中心論壇」（FICEP，Forum des Instituts Culturels Etrangers a Paris）所主辦。

FICEP為立足巴黎的國際性藝文組織，創立於2002年，由設置在巴黎的58個各國文化中心串聯組成，目的在共享藝文網絡，推廣各國文化藝術。駐法國台灣文化中心為創始成員之一，每年積極參與FICEP所主辦的活動，推介台灣電影、文學、漫畫、音樂等各類作品。

文化部駐法國台灣文化中心昨天透過新聞稿說，適逢週末親子休閒時間，且呼應本屆主題「獲獎影片」（Film prime），因此推介第55屆金馬獎最佳動畫長片「幸福路上」（Happiness Road）於19日在巴黎拉丁區知名電影院Les 3 Luxembourg放映，為電影節揭開序幕。

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「幸福路上」由宋欣穎執導並擔任編劇，主要配音人員有桂綸鎂、陳博正、廖慧珍、魏德聖等人。劇情描述成長於民主轉型時期的台灣女孩小琪，懷抱夢想到美國打拚，最終回到台灣的人生之旅，藉以回顧台灣1970至2010年代的歷史記憶。

「幸福路上」除奪下第55屆金馬獎最佳動畫長片獎，也獲第20屆台北電影節最佳動畫獎、東京動畫長片評審團大獎、首爾國際動畫影展最佳動畫片首獎等殊榮。（編輯：張芷瑄）1110318