川口百合凪現學雞排不切加辣中文 許願到九份玩

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日本歌手川口百合凪因參加韓國選秀獲得關注，她表示，希望之後有機會能到台灣嘗試邊走邊吃雞排。（環球唱片提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月22日

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（中央社台北22日電）日本歌手川口百合凪因參加韓國選秀獲各界關注，近日推出新單曲唱出對歌迷的感謝。她私下雖沒來過台灣，但想吃古早味蛋糕還想嘗試邊走邊吃整塊雞排，還學會了「雞排不切要加辣」的中文。

川口百合凪參加選秀節目獲得關注，她接受台灣媒體聯訪感謝粉絲支持，對於能出道，她感到非常開心。

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川口百合凪此次為新歌Look at me作詞，希望唱出對粉絲的心意，她也透露拍攝MV時有一幕是會有羽毛從天而降，但要小心羽毛別掉進嘴巴，「一邊跳舞羽毛一邊掉，我都要注意不能讓攝影機拍到（吃到羽毛的畫面），要小心的吐出來。」

川口百合凪雖然沒來過台灣，但希望有機會到九份走走及吃古早味蛋糕，也想嘗試邊走邊吃雞排。訪問時，她的經紀人特別拿出準備好的雞排，對於台灣記者教學「我要一份雞排，不切，加辣」的中文，川口百合凪現場複誦，最後也加碼學會「我想去台灣見見你們」的中文。（編輯：張芷瑄）1110322