朱芯儀再談抗癌心路 籲勿輕忽身體警訊

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）藝人朱芯儀罹患乳癌，最近她受邀到「醫師好辣」節目談抗癌心路，由於是在工作錄影時被建議檢查，她笑言自己是來報恩。朱芯儀更呼籲所有人都不可以輕忽身體的任何警訊。

朱芯儀說，在2020年11月的例行健康檢查報告中，僅發現2側胸部皆長了1公分的纖維腺瘤，當時被告知只要觀察即可。直到去年11月COVID-19疫情趨緩，她開始上通告錄影，才發現胸部下緣突然變得豐滿，「我起初以為是再次發育，很開心。」

後來朱芯儀想想不對，怎麼不是兩邊一起，只是沒摸到硬塊，僅有1顆會移動的東西，「我的觀念是會動又痛就是好東西。」所以去年11月中錄製「醫師好辣」時，抱著樂觀看法詢問同場外科醫師陳榮堅，沒想到卻得到必須趕緊就醫的回覆，嚇得她急忙請老公幫忙掛號，並到台大醫院做超音波、乳房攝影、切片檢查，最後報告確定罹患乳癌2到3期，且轉移到淋巴。

朱芯儀說：「原本的纖維腺瘤都沒有變化，這3顆腫瘤都是在這一年新長出來的」，還幽默自嘲「可能是之前疫情期間，大家停班停課在家，被我兒子氣的」；朱芯儀也提醒所有人，千萬不要輕忽身體發出的任何警訊。

目前朱芯儀採取的是術前輔助治療，要做6次化療讓腫瘤縮小，之後才能開刀，再化驗確定是否還有癌細胞殘留，決定後續得進行幾次化療，整個療程約2年時間。

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朱芯儀也談到化療過程引起的不適，醫師陳榮堅則安慰她：「以臨床經驗來說，副作用越大的病人，對藥物反應越好。」換言之，就是腫瘤會縮較快，並提醒大眾不要全然相信健檢報告中的腫瘤指數。

節目中，醫師們不僅解釋各種常見的胸部腫瘤，也分享目前多樣化的乳癌治療方式及後續的乳房重建技術純熟度，並呼籲女性在30歲後，每半年一定要追蹤一次乳房超音波，因為腫瘤從無到有大約半年，並強調：「30歲前做超音波較準，40歲後以乳房攝影為主，且不要看癌指數。」但若有乳癌，就一定要看，因為是判斷的基準值。（編輯：張芷瑄）1110323