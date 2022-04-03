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戴愛玲開唱蕭煌奇現身 「末班車」悼太魯閣號事故

2022/4/3 15:00（4/3 15:11 更新）
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歌手戴愛玲（前右）2日晚間在台北Legacy舉辦「公主樂未眠」演唱會，團隊瞞著她邀請蕭煌奇（前左）擔任驚喜嘉賓，讓戴愛玲笑稱壓力很大。（華納音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月3日
歌手戴愛玲（前右）2日晚間在台北Legacy舉辦「公主樂未眠」演唱會，團隊瞞著她邀請蕭煌奇（前左）擔任驚喜嘉賓，讓戴愛玲笑稱壓力很大。（華納音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月3日
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（中央社記者王心妤台北3日電）歌手戴愛玲昨晚在台北Legacy舉辦「公主樂未眠」演唱會，團隊瞞著她邀請蕭煌奇擔任嘉賓，讓戴愛玲驚訝表示壓力大。而蕭煌奇也演唱「末班車」悼念太魯閣號事故離去的人們。

戴愛玲昨晚以新專輯「不想聽見的歌」歌曲拉開序幕，並演唱「一無所懼」、「愛永遠」，她表示演唱會包含整個團隊的努力，因此希望觀眾可以也當成自己的演唱會，不吝嗇尖叫聲。

現場聽到歌迷合唱「空港」、「累格」，戴愛玲開心表示，「我會唱一些你們很喜歡在KTV唱的歌，我知道你們很想我，很想聽我唱歌，我也希望不管我戴著耳機，都可以感受你們的溫暖、你們的聲音、你們的愛。」

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演唱到「暗了，亮了」時，蕭煌奇驚喜登場，讓戴愛玲驚喊：「你怎麼會來。」蕭煌奇笑稱不懂為何有幫戴愛玲寫歌，卻沒有被邀請當嘉賓，才決定驚喜現身。蕭煌奇特別帶了裝有發光星星的花束當作禮物，讓戴愛玲感動說：「不要弄哭我了，我後面還有很多首歌要唱，我剛剛差點眼淚流半滴。」

蕭煌奇也在現場演唱招牌歌「末班車」，悼念一年前太魯閣號事件離去的人們，「希望全場能一起悼念這些離去的朋友，我們用溫暖音樂安慰大家。」（編輯：謝雅竹）1110403

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