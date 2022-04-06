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許瑋甯疫情艱難拍戲 不捨工作人員雙層口罩難呼吸

2022/4/6 14:00（4/6 14:21 更新）
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演員許瑋甯在新戲「她和她的她」裡雨中狂奔，呈現溫柔的力量，她形容自己飾演的林晨曦是被煙霧繚繞的角色。（八大電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月6日
演員許瑋甯在新戲「她和她的她」裡雨中狂奔，呈現溫柔的力量，她形容自己飾演的林晨曦是被煙霧繚繞的角色。（八大電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月6日
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（中央社記者葉冠吟台北6日電）演員許瑋甯近期新戲不斷，除大談師生戀的「第9節課」，也在「她和她的她」詮釋受創傷女性，後者因疫情期間艱難拍攝，讓許瑋甯心疼得在大熱天戴雙層口罩、難呼吸的工作人員。

影集「她和她的她」由資深電影監製葉如芬擔任總監製，曾入選威尼斯、柏林等國際影展的導演卓立執導，劇本由金鐘編劇溫郁芳操刀，探討女性在台灣社會面對的各種困難與侵害，也是一個關於後來怎麼了的故事。

劇組日前發布新聞稿公布首波卡司陣容，結集台灣電影、電視金獎帝后，包含許瑋甯、李程彬、李霈瑜、温貞菱、于子育、丁寧、伊正、徐鈞浩、林哲熹、薛仕凌，以及特別演出的陳以文、賈靜雯、吳慷仁、胡宇威、郭雪芙等人。

同時劇組也釋出主視覺海報，找來曾獲金鐘獎「最佳美術設計」的設計師林佳齡（Misc Lin）操刀，整體以溫柔的藍色調性呈現，畫面上女主角許瑋甯雨中狂奔仰望天際，以看似塗鴉沒規則的文字，詮釋受過重大創傷的女主角如何在漫長人生找出自己的價值。

許瑋甯分享，回想拍攝海報中呈現的這場戲時，還是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情較嚴重期間，工作人員很辛苦都得戴上兩層口罩，加上天氣非常炎熱，常有無法呼吸的感覺，在路上奔跑時，只有她因為工作關係，可以把口罩拿掉、自由呼吸。

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許瑋甯提到，之前拍淋雨戲，都覺得溼答答很不舒服，但這一次雨水打在身上，「有種非常痛快的感覺，因為林晨曦角色心境的關係，迫不及待想要讓雨水洗淨心裡的塵埃。」許瑋甯這回在劇中吃重演出，更形容自己扮演的林晨曦像「被煙霧繚繞的角色」，透露出充滿想像空間的角色設定。

「她和她的她」劇組去年5月開拍，因COVID-19疫情爆發一度暫緩拍攝工作，8月初復工，並於10月順利殺青，目前已如火如荼進入後期製作。（編輯：張雅淨）1110406

演員許瑋甯自曝拍攝新戲「她和她的她」的吃飯戲時，因為菜色太過美味，一直想要夾菜，想吃的心情大過於講台詞。（八大電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月6日
演員許瑋甯自曝拍攝新戲「她和她的她」的吃飯戲時，因為菜色太過美味，一直想要夾菜，想吃的心情大過於講台詞。（八大電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月6日
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