蔡淑臻搭小兩輪朱軒洋呼世代隔閡 吻戲親不下去
2022/4/7 19:46（4/7 20:21 更新）
醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」改編自醫師劉宗瑀的同名小說，演員蔡淑臻（圖）在劇中飾演人稱開刀機器的「小劉醫師」。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日
（中央社記者葉冠吟台北7日電）蔡淑臻在與「噬罪者」導演賴孟傑攜手推出的醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」中，被指派與自己實際年齡小兩輪的朱軒洋談戀愛，讓她直呼有世代隔閡，甚至首場吻戲完全親不下去。
「村裡來了個暴走女外科」今天舉辦媒體試片會，導演賴孟傑與演員蔡淑臻、杜姸、蘇瀅、許乃涵、張再興、陳怡叡（Yuri）都現身，為開播倒數1個月造勢。
蔡淑臻在劇中飾演人稱開刀機器的「小劉醫師」，被調職到鄉村小醫院首日，邂逅了朱軒洋飾演的宮廟乩童「阿君」，兩人白天驚險救人一命，晚上又在卡拉OK店命運般巧遇，意外天雷勾動地火，上演激情戲。
這回搭檔小自己24歲的年輕鮮肉朱軒洋，在劇本階段就已加入創作的蔡淑臻今天急忙澄清，自己沒有參與選角，強調：「原本男、女主角人選的設定沒有年齡差這麼大！」她更笑虧是導演賴孟傑「獸性大發」，一直調降男主角年齡，才找了年僅23歲的朱軒洋。
蔡淑臻說，自己首次與朱軒洋碰面時就忍不住心想「這孩子好年輕喔」，對她來說有世代隔閡的感覺。兩人第一次拍攝吻戲時，蔡淑臻更自爆真的「親不下去」，因為兩人太不熟，只好把朱軒洋拉到旁邊去抱30秒，接下來拍攝才順利。蔡淑臻笑言自己偷看側拍時有發現，「他（朱軒洋）笑得很開心！」
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不過朱軒洋在拍攝期間，有一直努力拉近雙方距離，不停稱讚蔡淑臻：「妳好漂亮喔」、「謝謝妳送給我的微笑」。今天被問及有沒有被朱軒洋甜言蜜語「電」到時，蔡淑臻笑回：「愛情戲是很容易入戲的，難以招架」，只是兩人下戲後就沒聯繫了。
「村裡來了個暴走女外科」改編自醫師劉宗瑀的同名小說，全劇共10集，將於5月7日起每週六晚上9時在公視播出。（編輯：陳仁華）1110407
演員蔡淑臻（左）在醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」中，與實際年齡小自己兩輪的朱軒洋（右前）談戀愛，讓她直呼有世代隔閡。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日
改編自同名小說的醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」7日舉辦媒體試片會，演員陳怡叡（左起）、蘇瀅、杜姸、蔡淑臻與導演賴孟傑及演員許乃涵、張再興合體，為5月7日將開播的新戲宣傳造勢。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日
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