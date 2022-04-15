經典金曲緬懷音樂怪博士陳志遠 特展喚起幕後人生

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台北流行音樂中心特展音樂會「陳志遠之夜」重現已故音樂人陳志遠經典作品，音樂人李律（前排左）、黃韻玲（前排左2）、黃子佼（後排左）、姚可傑（後排左2）等人出席。（台北流行音樂中心提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月15日

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（中央社記者王心妤台北15日電）已故音樂人陳志遠留下多首暢銷金曲，被譽為「音樂怪博士」。北流正舉行陳志遠特展，欲喚起各界對音樂幕後人員重視，日前音樂會更邀來老中青三代音樂人，重現陳志遠經典歌曲。

台北流行音樂中心董事長黃韻玲表示，此次規劃活動是為了喚起各界對音樂幕後人員的重視，希望透過展覽傳達出音樂表演是很多專業人才共同的努力成果，「想讓大家理解養成人才需要積極培育，幕後人才的養成是整個音樂產業重要的一環。」

日前舉行緬懷陳志遠的音樂會「陳志遠之夜」，邀請姚可傑重現「台北的天空」。黃韻玲現場也邀請陳志遠遺孀陳若葵演唱「天天想你」，「當晚是靈機一動，沒想到反而留下很感動的片段，最後一句特別留給師母唱，當她對著背板上陳老師照片唱出『天天想你』，就像是獻給天上的陳老師，很有意義。」

音樂會主持人黃子佼回憶，他出道時陳志遠已是大師，總是不敢主動搭話，但現在很遺憾沒有訪問過對方，「看了展覽才知道黃磊因為會喝酒，常跟陳老師把酒言歡成為忘年之交，讓同樣是晚輩的我羨慕黃磊。」

黃子佼也笑稱，主持音樂會時犯了「歌癮」，一度想衝上台合唱「台北的天空」，但看著台下滿滿的前輩，才壓抑衝動，獨自在後台哼唱。

陳志遠是台灣知名音樂人，編曲實力深厚，過去常利用編曲、和弦等為校園民歌增添豐富度，也為華語樂壇留下多首經典歌，於2008年奪得第19屆金曲獎特別貢獻獎。

陳志遠在飛碟唱片時曾與陳耀川、陳樂融等人被稱為「五陳」，甚至曾與李宗盛齊名，但他個性低調，極少公開在媒體上露面。2004年，陳志遠診斷出大腸癌，與病魔奮鬥7年後，2011年3月病逝，享壽61歲。

陳志遠特展正在台北流行音樂中心文化館2樓特展廳展出，展期至27日止。（編輯：陳政偉）1110415