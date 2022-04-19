安心亞為「牛車」曬黑畫髒妝 含淚抓蚯蚓拍碎蝸牛

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公視時代生活劇「牛車來去」19日舉辦探班活動，演員曾子益（前排左起）、導演李岳峰、演員安心亞、楊烈、高欣欣、蕭景鴻、游耀光（後排左起）、鄧雨忱、葛丞、蔡昌憲、黃霆晏等人出席，演員們首度以劇中造型曝光。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月19日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）白肉底的安心亞在主演的時代生活劇「牛車來去」扮演貧苦農婦，得曬黑畫髒妝，連鞋都不能穿，但對安心亞來說最大挑戰，反而是抓活體蚯蚓和拍碎蝸牛，讓她常仰天默默流淚。

「牛車來去」由金鐘獎導演李岳峰執導，描述1943年台南農村的佃農、地主等各階層人們的故事，目前正於台南鹽水「岸內糖廠影視基地」緊鑼密鼓拍攝，今天舉辦探班活動，演員安心亞、楊烈、蔡昌憲、高欣欣、蕭景鴻、曾子益、葛丞、鄧雨忱、游耀光等人也首度以劇中造型曝光。

女主角安心亞飾演貧窮困苦、沒有鞋穿的農婦「阿春」，更為此曬出從影以來最黑膚色與髒妝，不過安心亞反倒挺滿意膚色，笑言看起來顯瘦又健康，殺青後打算維持黑膚色一陣子。

安心亞分享，當時定妝時就被叮囑劇情會很窮、生活辛苦，果真進片場後，不但得在溪邊捕蜆抓蝦、洗衣服，還要徒手抓蚯蚓、拍碎蝸牛餵食雞鴨。怕蟲的安心亞在練習抓蚯蚓時，更是邊摸邊哭，一度很氣自己怎麼那麼沒用，只能在心中喊話「阿春給我力量」，所幸終於比較不怕蚯蚓了，結果導演在一旁捉弄，要安心亞抓青蛙，讓她慌張直呼：「夭壽喔」。

同樣是佃農一家的蔡昌憲、蕭景鴻、曾子益也和動物很有緣。飾演安心亞弟弟的蔡昌憲為配合角色，得四處抓青蛙，與牛對戲時還差點和安心亞一起被牛糞噴濺到。飾演安心亞老公和小叔的蕭景鴻、曾子益就沒那麼好命，得在豬圈裡光著腳抓豬，地面上都是新鮮的豬屎、豬尿，讓兩人忍不住感嘆拍完3天後身上還是有味道。

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目前劇組以先前歷史劇「斯卡羅」於基地搭建的清代台灣府城街道為基底，耗費一個半月將建物加工成1943年的閩南建築，劇中楊烈飾演地主陳進丁的「德隆發商號」3間店舖及商號員工宿舍、倉庫都在基地內，相當用心。

至於近期COVID-19疫情波及演藝圈，「牛車來去」劇組表示，團隊每週固定快篩一次，若有離開劇組者，進劇組前得再快篩一次，謹慎以待，目前預計7月殺青。（編輯：張芷瑄）1110419