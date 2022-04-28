鍾鎮濤跨海祝福出新輯 蕭煌奇笑憶收邀請以為詐騙

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（中央社記者王心妤台北28日電）金曲歌王蕭煌奇翻唱經典加新歌出新輯「說故事的歌」，香港歌手「阿B」鍾鎮濤特別錄影片跨海送祝福。蕭煌奇分享兩人緣分是因合作「你是個男人」，笑憶當時收到邀請以為是詐騙。

蕭煌奇今天舉辦聽歌會，談到近日在社群平台分享對他意義重大的貼身用品，他表示，這不僅是休閒娛樂，也有特別意義。蕭煌奇提到1996年出賽帕運的柔道戰袍表示，「它帶給我的影響很深，尤其是『要先學會被摔才有能力摔倒別人』這句話。」

今天聽歌會壓軸播放鍾鎮濤錄製的祝福影片，談到兩人10多年前合作「你是個男人」，因此種下友誼。蕭煌奇表示，當時接到合作邀請電話非常驚訝，「我當下從沙發跳起來，驚嚇想說怎麼可能，該不會是詐騙吧。」

蕭煌奇除了個人專輯摘下4座金曲最佳台語男歌手獎，也曾寫出「沒那麼簡單」、「慢冷」、「查某囡仔」等多首經典歌。蕭煌奇分享，因為過去聽了很多歌手故事並將自己情感寫進歌裡，因此新專輯也指自己是個說故事的人。

蕭煌奇也許願，除了想合作退隱歌壇的台語歌后江蕙，也希望能與張惠妹合作。（編輯：陳仁華）1110428